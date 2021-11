San Martín sigue puntero en la Liga

Liga Mendocina de Futbol



Zona Campeonato



Gutierrez 1 (Tejada)

Gimnasia 0



San Martin 1 (Rodriguez)

Argentino 1 (Villalobos)



Palmira 1 (Navarro)

Fadep 3 (Miranda, Leuzzi 2)



CEC 1 (Molina)

Andes Talleres 0



Boca Juniors 0

Guaymallén 0



Posiciones:



San Martin 18, Andes Talleres 15, Fadep 14, Palmira y Gutierrez 13, CEC 12, Guaymallén y Argentino 10, Boca 5, Gimnasia 2



Próxima fecha (la 6ta, el miercoles)



Fadep vs Guaymallén/ Argentino vs Boca/ Gimnasia vs CEC/ San Martin vs Palmira/ Andes Tallerres vs Gutierrez.

Zona Permanencia



Huracán Las Heras 1 (Peñaloza)

Rodeo del Medio 2 (Torres, Guardia)



Fray Luis Beltrán 1 (Peralta)

Independiente Rivadavia 1 (Garrassi)



Luján 1 (Magnani)

Algarrobal 1 (López)



Godoy Cruz 2 (Gimenez, Cuello)

Maipú 2 (Cachi, De la Reta)



UNCuyo 1 (Velázquez)

Academia Chacras 0



Posiciones:



Luján e Independiente 10, Chacras 9, Maipú y Rivadavia 7, UNCuyo y Rodeo del Medio 6, Godoy Cruz 5, Algarrobal 4, Beltrán 2, Huracán 1.



Próxima fecha (6ta el miercoles)



Chacras vs Godoy Cruz/ Algarrobal vs Huracán/ Maipú vs Luján/ Rodeo vs Beltrán/ Independiente vs Rivadavia.



Primera B



El Porvenir 1- Eva Perón 0

Murialdo 3- Municipal 1



Posiciones



Murialdo 4, Municipal y Eva Perón 3, El Porvenir 1



Próxima fecha



Eva Perón vs Municipal y El Porvenir vs Leonardo Murialdo