Una empresaria mendocina brilla como DJ en los sunset de montaña

La joven empresaria luce su arte habilidad musical en las principales bodegas de Mendoza, y también en los hoteles cinco estrellas. A pesar de tener una empresa de recursos humanos, se animó también a emprender en el mundo de la música, cuando a través de una formación en Coaching descubrió que su gusto iba por ese camino. “Entendí que era la música lo que me hace vibrar y así fue que comencé a tomar clases en casa”, contó.

Pero todo comenzó cuando una de sus mejores amigas la invitó a musicalizar su cumpleaños de 40 y a partir de ahí jamás paró de tocar. “La música siempre me hizo vibrar y es lo que me gusta. En principio pensé que tenía que tocar un instrumento, pero me gustó mucho el hecho de ser DJ. Porque en definitiva lo que busco es trasladar a la gente a un atardecer en la playa a través de mi estilo”, agregó.



Es por eso, que Lorena Henríquez se inclinó por el deep house, nu-disco e indie house, ideales para acompañar un buen momento de relax. “Son tres géneros que te acompañan, pero no te avasallan”, aclara la DJ.

A su vez, la DJ fue novedad en la pandemia porque se le ocurrió crear una playlist en Spotify para cada momento del día. "Lo pensé porque había días en que la gente estaba más apagada y gracias a la música levantaban su ánimo y convertían un día gris en un buen día”. “El poder de la música es revitalizante", asegura.

Así es como Lorena inspira a ciento de mendocinas que buscan descontracturar sus vidas y animarse a “vibrar alto” como bien lo indica su marca. “Las mujeres no solo me preguntan cómo me animé, sino que están atentas a las tendencias que comparto a través de mis redes sociales. En algún punto todas nos identificamos”, concluyó.

Instagram de Lorena Henriquez DJ