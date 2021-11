Luz verde para el mendocino Luciano Righi que salió segundo en el MX cordobés

El pasado fin de semana se disputó una nueva fecha en el MX cordobés, donde el mendocino Luciano Righi participó con creces y logró consumar un gran segundo puesto. El piloto del equipo Mezher Motor (respaldado siempre por Husqvarna Motorcycle Argentina) culminó el año entre los mejores.

No hubo pruebas que no pudiera superar esta temporada Righi (“MX2”). Tras reponerse de una lesión en uno de sus hombros, a bordo de su F250, el lujanino sacó adelante un sábado y domingo más que exigentes. En ambas mangas hubo que dejar todo en la pista para meterse en el podio y gracias a un importante despliegue se pudo alcanzar la meta (primero culminó Tomás Moyano y completó el podio Jeremías Pascual).

En este sentido, una vez finalizada la historia, el hombre de Mendoza expresó: "No iba a correr esta fecha por mi venidera operación, sin embargo lo hice. Me preparé con todo físicamente. Disfruté de haber estado y no fue fácil, ya que había mucho barro y tuve que apelar a mi experiencia para terminar entre los primeros lugares. Me despido muy bien del presente año", concluyó.

Vale recordar, que con esta carrera habrá un parate para Luciano Righi. En los próximos días se someterá a una cirugía que lo mantendrá algunas semanas fuera de su actividad habitual.