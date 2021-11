Empate argentino ante Brasil en San Juan y clasificación al Mundial 2022

El 2021 no es un año más para la Selección Argentina. Porque el equipo dirigido por Lionel Scaloni no solo obtuvo la Copa América en Brasil, sino que además logró su boleto a Qatar 2022.

A falta de cinco fechas para completar las Eliminatorias Sudamericanas, con los resultados de la última jornada del año, la Albiceleste aseguró su boleto al próximo mundial.

La Selección jugó un partido muy discreto y Brasil tuvo las situaciones más claras para llevarse la victoria. Lionel Messi jugó los 90 minutos, pese a que arrastraba molestias físicas.

Conmovedor el aliento de los hinchas argentinos, para los sanjuaninos una jornada que dificilmente puedan olvidar, estuvieron la noche que la Selcción Nacional clasificó al próximo mundial y fue en tierras sanjuaninas.



Eliminatoria Conmebol - Fecha 14



Argentina 0

Brasil 0



Bolivia 3 (Arce 2, Moreno Martins)

Uruguay 0



Venezuela 1 (Machis)

Perú 2 (Lapadula, Cueva)



Colombia 0

Paraguay 0



Chile 0

Ecuador 2 (Estupiñán, Caicedo)



Posiciones



Brasil 35

Argentina 29

Ecuador 23

Colombia 17

Perú 17

Chile 16

Uruguay 16

Bolivia 15

Paraguay 13

Venezuela 7

Queda pendiente de resolución el partido entre Brasil y Argentina de la sexta fecha que fuera suspendido por las autoridades sanitarias de Brasil.



Próxima fecha (27 de enero 17hs)



Colombia vs Perú/ Venezuela vs Bolivia/ Paraguay vs Ecuador/ Chile vs Argentina/ Ecuador vs Brasil