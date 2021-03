Mendoza: comenzó a vacunar a docentes con la vacuna Sinopharm

Vacunación a docentes en Mendoza .

Foto gentileza Prensa Gobierno de Mendoza

La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza, Ana María Nadal, junto al director General de Escuelas de la provincia de Mendoza, José Thomas; lanzaron la “Campaña vacunación a docentes contra el SARS-Cov-2” en el estadio cubierto Aconcagua Arenas en la ciudad de Mendoza.

Durante la mañana se lanzó una prueba piloto en el lugar con más de 250 docentes. Esto es posible gracias a la primera tanda de 21.600 vacunas chinas Sinopharm que recibió Mendoza a comienzos de esta semana. Está previsto que la vacunación comience con el grupo de docentes de nivel inicial y directivos, que ascienden a 12.000 trabajadores de la educación.

Al respecto, Nadal, señaló: “Hoy comenzamos con los niveles iniciales y así vamos a ir avanzando en primero, segundo y tercer grado. Habíamos dicho que, dentro de los docentes, éstos son quienes tienen mayor vulnerabilidad por la dificultad del cumplimiento de los protocolos. Las vacunas son las de origen chino, que está indicada para menores de 60 años. Hemos comenzado en este lugar, pero a partir de la semana que viene, los lugares dispuestos para la campaña de vacunación en general, también serán dispuestos para los docentes”.

Además, la ministra especificó: “Estamos coordinando los turnos con la DGE para poder avanzar. En nivel inicial, sin considerar 1º a 3º grado, tenemos 5.700 docentes, y después avanzando, tenemos cerca de 17.000. Para este grupo vamos a disponer 16.000 de las vacunas que han venido de China, porque el resto lo vamos a disponer a profesionales de la salud de ejercicio independientes de 50 años.

tenemos un listado que no puede estar nadie que no sea docente y nos permite no tener duda de quiénes se están vacunando



José Thomas

“Como prueba piloto en esta primera tanda de turnos de hoy, llevamos vacunados 50 docentes a esta hora. Cada vacuna tiene su complicación, por ello hacemos de esta manera pruebas para organizar a las personas y hacer un uso eficiente de la vacuna. Estamos respetando la estrategia del calendario de vacunación nacional, lo vamos a seguir haciendo así para no generar dificultades”, finalizó Nadal.

A su vez, José Thomas manifestó que “el criterio de elección es regional para toda la provincia, habrán puestos de vacunación en toda Mendoza y por listado, de manera objetiva. Usamos los grupos que dispuso el Consejo Federal de Educación, uno empieza hoy y otro el lunes, y básicamente hoy hicimos la prueba piloto de 250 turnos para el lunes poder duplicarla”.

El titular de la DGE además indicó que, en cuanto a la inscripción “tenemos un listado que no puede estar nadie que no sea docente y nos permite no tener duda de quiénes se están vacunando. Los listados salen del GEM y los turnos serán comunicados por la directora, porque queremos absoluta transparencia y los directores y supervisores son fundamentales en nuestra gestión. Puede pasar que algún docente no quiera vacunarse y haya que reacomodarse, para eso estamos trabajando, y haremos un poco más de logística”.

Por último, Thomas destacó que “el 10 de febrero nuestra provincia tuvo 27.000 alumnos en las escuelas, a fines de febrero habían pasado 100.000 alumnos por las aulas que era lo que queríamos, el 1 de marzo empezamos las clases con todos los docentes trabajando y hoy estamos haciendo la prueba piloto de la vacunación y las semanas siguientes se intensificará gracias a los 220 alumnos de enfermería que están trabajando y lo seguirán haciendo”.

Estudiantes de enfermería colaboran con el operativo

Cerca de 25 estudiantes que pertenecen a IDICSA (Instituto de la Sanidad), al IES 9-023 de Maipú, al 9-015 (que funciona en el Hospital Lagomaggiore) y al 9-026 “Patria Grande” de Las Heras, participaron en el operativo realizado en el Arena Aconcagua.

“Del IES 9-026 en particular son estudiantes que ya están trabajando en este voluntariado en la vacunación que se está llevando a cabo en el hospital y en otras actividades relacionadas al COVID que se hacen en el Lagomaggiore”, comentó Emma Cunietti, coordinadora general de Educación Superior de la DGE.



Alrededor de 300 estudiantes de los distintos institutos de enfermería de Mendoza están en condiciones de hacer voluntariado en la vacunación. De esos 300, hay 25 que están desempeñándose en el Arena Aconcagua en ciudad de Mendoza.

“Después de las prácticas profesionalizantes de 1º y 2º, en 3º los estudiantes tienen una práctica profesional. La idea es que se les dé un crédito por generar esta vacunación. Esto significará una agilización muy importante de la vacunación para docentes, porque todos están en condiciones de hacerlo; inclusive hay muchos estudiantes que están haciéndolo en provincias vecinas como San Luis y Neuquén. Muchos de estos chicos han recibido becas PRONAFE, que son becas orientadas a mejorar el acceso, cursado y egreso de la carrera de enfermería de Educación Superior para quienes cuenten con escasos recursos económicos”, completó Cunietti.