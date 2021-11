Wines of Argentina y bodegas de todo el país realizarán subasta virtual para ayudar

Wines of Argentina, entidad responsable de la promoción del Vino Argentino en el mundo, junto a bodegas de diferentes regiones vitivinícolas del país y la colaboración de destacadas personalidades del mundo del vino, una vez más se unen en una acción solidaria a beneficio del Cuerpo de Voluntarias del Hospital Dr. Humberto Notti, institución insignia de la atención pediátrica en Cuyo. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de FedEx, socio estratégico de WofA.

Por segundo año consecutivo, wine lovers de Argentina podrán hacer su aporte solidario y sumarse a una subasta virtual de 180 vinos de exportación de 74 bodegas que obtuvieron más de 90 puntos en el reporte 2021 de Argentina del reconocido crítico y Master of Wine inglés Tim Atkin. Gracias a la gran participación de bodegas de este año, 30 lotes de vino premium (6 botellas cada uno) de diferentes rangos de precios se subastarán a caja cerrada a fines de noviembre.

Los interesados podrán realizar sus ofertas entre el 26 y 28 de noviembre por mensaje privado a la cuenta de Instagram @Vinoparaayudar. Se trata de la plataforma solidaria creada por Marina Gayán, única argentina en alcanzar el preciado título de Master of Wine y quien un año más colabora activamente con la acción que en 2020 logró subastar 120 botellas de vino y recaudó $223.200 a total beneficio de la institución hospitalaria.

Además, con cada caja subastada se entregará una copia del Reporte de Argentina 2021 de Tim Atkin MW, para que los ganadores puedan ampliar el conocimiento sobre regiones, variedades y diversidad de estilos, mientras disfrutan de los mejores vinos premium del país reconocidos a nivel internacional.

“El próximo año se cumplen 30 años desde mi primer viaje a Argentina allá por 1992, así que puedo decir que me siento testigo y parte de la evolución del Vino Argentino. En cada visita he tenido la posibilidad de descubrir paisajes, vinos, viñedos de norte a sur, pero lo que más rescato es la generación de un vínculo con hacedores vitivinícolas y comunidades de todo el país que se mantiene hasta hoy. Un año más me siento orgulloso de formar parte de esta acción junto a las bodegas que participaron de mi degustación 2021, sabiendo que la subasta permitirá seguir apoyando la labor del Cuerpo de Voluntarias del Hospital Notti a favor de las infancias y sus familias”, sostuvo Tim Atkin MW, en referencia a la iniciativa.

El Hospital Dr. Humberto Notti de Mendoza constituye la institución pediátrica más importante de la región de Cuyo. Lo recaudado será destinado a apoyar económicamente la labor del Cuerpo de Voluntarias, la asociación de mujeres que, desde hace más de medio siglo, se encarga de brindar ayuda y contención a la infancia que se encuentra hospitalizada y sus familias, repartiendo pañales, elementos de higiene, ropa, calzado, etc. Asimismo, recorren diariamente todas las salas para conocer las necesidades, ofreciendo escucha y contención.

Esta acción se encuentra en línea con uno de los pilares institucionales de Wines of Argentina que busca generar un impacto social positivo en el sector vitivinícola, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones y al bienestar de la comunidad.