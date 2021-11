Leonardo Murialdo a un partido del regreso a Primera División en Liga Mendocina

Liga Mendocina de Futbol

Zona Permanencia

Fray Luis Beltrán 1 (F. Signorelli)

Academia Chacras de Coria 0

Huracán Las Heras 2 (Agüero, Mendez)

Universidad Nacional de Cuyo 0

Rivadavia 5 (Aguero, Doneche,Ramirez, Simionatto, Dominguez)

Deportivo Maipú 1 (Larramendi)

Godoy Cruz 2 (Pedernera, Lescano)

Luján Sport Club 1 (Chávez, Marquez)

Independiente Rivadavia - Deportivo Algarrobal

Posiciones parciales:

Rivadavia 20, Luján 17, Chacras 12, Maipú 11, Independiente y Rodeo 10, Algarrobal y Godoy Cruz 9, Huracán 8, Beltrán 7, UNCuyo 6.

Próxima fecha

Godoy Cruz vs Huracán Las Heras/ UNCuyo vs Fray Luis Beltrán/ -Academia Chacras de Coria vs Centro Deportivo Rivadavia/ Deportivo Maipú vs Independiente Rivadavia/ Deportivo Algarrobal vs Rodeo del Medio.

Cuadrangular Primera B

Municipal 0- Murialdo 2

Eva Perón 1- El Porvenir 1

Posiciones:

Murialdo 11, El Porvenir 8, Eva Perón 5, Municipal 3

Próxima fecha

Municipal Godoy Cruz vs Eva Perón

Leonardo Murialdo vs El Porvenir

Foto Gentileza Jorge Vargas