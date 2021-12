Quiénes son los 5 influencers más destacados del año

Be Influencers, desarrolla y ejecuta campañas estratégicas en todo Latinoamérica para empresas como Disney, Netflix, Arcor, Grido, Hileret y Bayer desde sus bases en Buenos Aires, México DF y Londres, y elaboró un Top 5 de influencers destacados de 2021.

La selección de los 5 creadores que el equipo determinó como los más destacados de este año, se desentiende de las métricas y la cantidad de seguidores, y no se detiene en una categoría en particular o se ata a una sola variable. “La selección celebra cómo estos creadores nos hicieron mirar, cómo captaron nuestra atención” explica Juan Marenco, CEO de Be Influencers y miembro de la Comisión Directiva de Interact. “Ya sea descubriendo y capitalizando un espacio disponible que otro no había explorado, identificando una oportunidad que conectó exitosamente con su audiencia, encontrado un ángulo inesperado de contenido, innovando en los formatos fuera de su zona de confort, o habiendo usado su plataforma para promover un cambio de comportamiento o actitud con el fin de visibilizar colectivos históricamente relegados”.

En base a este criterio, el Top 5 es el siguiente:

Carolo Vazquez: referente del gaming femenino en Argentina, comenzó a crear contenido con la intención de fomentar el fútbol femenino profesional, entrevistando jugadoras mientras jugaban al FIFA. Hoy en día, además de generar contenido específico para cada una de sus redes, es embajadora de marcas muy importantes como EA Games, VSG y Movistar, conductora en DIRECTV Sports y presentadora y comentarista de FIFA21.

Grego Rosello: Grego no es nuevo dentro del mundo de las plataformas, pero este año se reinventó completamente a través del formato Fernet con Grego, un ciclo de entrevistas que se transmite por Twitch y luego se sube a su canal de Youtube. Este ciclo contó con figuras muy importantes como Coscu, Duki, Tuli Acosta, entre otros.

Dani Diaz: Dani es youtuber que se identifica como no binarie y, a través de su canal de Youtube, visibiliza diferentes cuestiones de género. A veces lo hace a través de su historia personal y otras respondiendo preguntas de sus seguidores. Recientemente, llegó a los 100 mil suscriptores en su canal, obteniendo la placa de reconocimiento de la plataforma.

Julio Leiva: fue quien lideró uno de los contenidos más exitosos de este año, el ciclo de entrevistas Caja Negra de Filonews. Este año contó con personalidades como Ricardo Darín, Duki o el presidente Alberto Fernandez. La entrevista que más revuelo tuvo fue la de Coscu en medio de la guerra entre streamers y periodistas de la televisión con frases fuertes como “nos eligen - los futbolistas - por la inocencia, no vamos a buscar la controversia para buscar visitas. Los admiramos, los tratamos bien y no les rompemos las pelotas”.

Fede Popgold: creador del ciclo #VivirSiendo, Fede entrevista y brinda visibilidad a personas con discapacidades o que han vivido situaciones traumáticas que suelen ser tabú con el objetivo de derribar prejuicios.

El punto en común que se encuentra entre estos creadores de contenido es la autenticidad, un valor clave en las plataformas y que está cambiando, de a poco, lo que consideramos como status, es decir, la posición social que una persona tiene dentro de un grupo o una comunidad. Por mucho tiempo, las redes sociales nos tuvieron muy acostumbrados al contenido aspiracional, sin fallas, sin defectos y, por sobre todo, hegemónico. La saturación de esto vino a recordarnos la importancia de lo auténtico y un deseo por un reflejo más fiel de la sociedad heterogénea en la que vivimos.