Cuando Riquelme se enojó con Maradona y renunció a la Selección

Clarin, El Pais de España y El Grafico entre otros esto titulaban: "No tenemos los mismos códigos con el DT y no podemos trabajar juntos, se terminó un ciclo para mí", argumentó el enganche. La semana pasada, Maradona había criticado sus últimas actuaciones en Boca.

El jugador señala que no comparte la "forma de pensar" de Maradona. El futbolista de Boca, por televisión, se despidió del equipo nacional. Antes, Diego Maradona, el técnico, había dicho, por radio, que el que renuncia "no vuelve más". "Se terminó para mi", dijo Román.

“Sé que me voy a perder el Mundial de Sudáfrica, pero cuando un jugador de fútbol no tiene la misma forma de pensar del técnico no pueden estar juntos. Mis códigos no son los de él y nosotros dos está claro que no podemos trabajar juntos. Terminó la Selección para mí", ensanchó la grieta para siempre Riquelme. De nada valió que Maradona buscara matizar la guerra declarada.

“Riquelme está convocado, me quise comunicar con él y no pude, no habrá escuchado los mensajes. Lo único que dije fue que no me sirve en la posición que juega en Boca, yo lo quiero más adelantado. Yo no descubrí el agua caliente, ya le dije a Riquelme cómo quiero que juegue. Eso no es una crítica, cada uno puede interpretar como quiera. La verdad es que estoy cansado de las interpretaciones, yo digo lo que pienso y punto. Si renunciás a la selección, no volvés más. Es definitivo”, replicó Maradona, sin éxito.