El programa Emprende Las Heras brinda orientación y financiamiento para desarrollar proyectos

Emprendedores lasherinos de diferentes rubros, desde textiles hasta carpinteros y panaderos, pudieron sostener, progresar o desarrollar sus trabajos gracias al apoyo municipal. Es que el municipio de Las Heras creó este año un programa para brindarles herramientas, insumos o materiales que los ayudará a mantener o generar ingresos en plena época de pandemia y bajo una situación económica poco favorable para los trabajadores independientes.

Emprende Las Heras es un programa impulsado por la Municipalidad que nace en el contexto de emergencia sanitaria y económica de pandemia, a través del cual la comuna crea el Fondo Municipal para la Reactivación Económica y el Desarrollo Productivo con el objetivo de promover la planeación, formulación y coordinación de acciones estratégicas.

A través de esta iniciativa se busca fortalecer la política económica municipal, programando herramientas para la reactivación económica y el desarrollo productivo de las familias lasherinas.

El programa tuvo su cierre anual este martes 21 en el Campo Histórico El Plumerillo, donde 39 lasherinos y lasherinas, de 379 que alcanzaron la etapa de beneficiarios, recibieron maquinaria especializada y herramientas para aportar a sus emprendimientos. Los rubros en los que se desempeñan estos emprendedores son carpintería, panificación, estética, peluquería, gastronomía, heladería, jardinería, textil y sublimación, tapicería y confección de blancos, entre otros.

Durante el acto, el intendente Daniel Orozco manifestó que este programa surge “de un trabajo mancomunado con los vecinos”. “La pandemia les dejó muchas dificultades a los emprendedores y, charlando con ellos, empezamos a analizar qué podíamos hacer, cómo ayudarlos y brindarles instrumentos para que pudieran hacer las cosas, desarrollarse”, contó el jefe comunal mientras completó: “Generamos así programas como este, que permiten desarrollar la cultura del trabajo que necesitamos, que brindan ese empujón para poder hacer las cosas. Esto se tiene que poder replicar en un círculo virtuoso para llegar a muchas más familias de emprendedores y a la comunidad. Necesitamos cultura del trabajo, y las herramientas para desarrollarla se las está dando el municipio”, reflexionó Orozco.



La secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, el director de Desarrollo Económico, Adrián Pocognoni, entre otros funcionarios municipales, compartieron la entrega de materiales, insumos y herramientas a los beneficiarios de este programa municipal.

Emprende Las Heras contribuye con sus acciones a la generación de empleo genuino sobre la base de microemprendimientos unipersonales corporativos o familiares que de alguna manera fomenten el desarrollo de diversas actividades económicas en el departamento.

“Este programa inició la primera semana de septiembre con cerca de 1500 inscriptos que fueron siendo evaluados en diferentes etapas, y hoy han llegado a la etapa de beneficiarios 379 emprendedores de Las Heras. El objetivo es acompañar a la familia emprendedora de Las Heras, que tenga al menos seis meses de antigüedad en el mercado y que cuente con un producto de interés para los consumidores”, detalló Adrián Pocognoni, director de Desarrollo Económico de la comuna.



Esta iniciativa para emprendedores y emprendedoras cuenta con dos líneas: la unipersonal y/o grupo familiar (personas físicas) y la colectiva (en base de cooperativismo). Ambas líneas tienen como objetivo brindar apoyo, orientación y financiamiento para desarrollar emprendimientos y acompañar a los vecinos y vecinas a llevar adelante sus negocios.

Asimismo, con el objetivo de aportar a la sustentabilidad y perdurabilidad de los emprendimientos también se brindan capacitaciones en gestión empresarial, ayuda para formular el plan de negocios acompañado con tutorías para ponerlo en marcha y para aportar al crecimiento del emprendimiento, como es llevar a los emprendedores a ferias y rondas de negocios para que puedan vender sus productos.

“Mi emprendimiento es de accesorios e indumentaria textil, este año me recibo de diseñadora en indumentaria, así que la idea es poder llegar a más públicos porque es muy pequeño ahora. Me ayudan un montón con la máquina Overlock que me dan, me amplía para hacer muchos más trabajos”, expresó Laura Mendoza, de El Plumerillo mientras recibía su nueva máquina de coser.

Del mismo modo, Eliana Díaz Blandini, de El Challao, quien recibió una sierra circular de banco para su proyecto de carpintería, afirmó que “esto me permite un salto en las ideas que tengo y poder llevarlas adelante. Estoy muy feliz y agradecida por el apoyo que nos brindan a quienes tenemos ganas de trabajar, que se nos hace difícil pero no bajamos los brazos”.

El programa Emprende Las Heras es llevado adelante por la Dirección de Desarrollo Económico de Las Heras, y está dirigido a trabajadores independientes o cuentapropistas que estén ejecutando un negocio o actividades productivas con al menos seis meses de antigüedad, personas que participen en algún programa de Introducción al Trabajo municipales o provinciales; y otras personas que participen de los programas de la incubadora de empresas INPROTEC; también trabajadores desocupados que realizaron algún curso de formulación y formación municipal, provincial y o nacional, así como trabajadores con discapacidad adheridos al Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo.

Previa convocatoria pública, este año se inscribieron 1479 personas en la primera semana de septiembre y, luego de realizadas las entrevistas, se dieron las visitas presenciales que determinan alcanzar el estatus de “beneficiario”, etapa donde la Municipalidad inició el proceso de adquisición de los insumos herramientas o maquinarias específicas solicitadas por cada emprendedor.

Por una gestión responsable e integral de los recursos municipales, la comuna aclaró que los beneficiarios que reciben estas maquinarias y herramientas de trabajo, lo hacen bajo la modalidad de “comodato de uso” con cargo por un período de 12 meses en los que deben la custodia y el destino de uso que les permitió el ingreso al programa y el beneficio.

En la actualidad, han llegado a la etapa de visita 379 emprendedores de diferentes distritos de Las Heras. El equipo del programa Emprende Las Heras ha visitado a los postulantes de Uspallata, El Plumerillo, El Resguardo, El Pastal, El Borbollón, Ciudad de Las Heras, Algarrobal quedando en la etapa de ejecución el resto de los distritos. El año próximo se volverán a abrir las inscripciones para los interesados en sumarse, consultas o información al e-mail [email protected]

Fotos: Gentileza Prensa Municipalidad de Las Heras.