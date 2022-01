Sería inminente el anuncio de la suspensión de la Vuelta a San Juan de ciclismo

La Gazzeta dello Sport en su cuenta de twitter publicó que la prueba ciclística prevista para el 30 de enero al 6 de febrero sería suspendida por segundo año consecutivo y que este lunes se haría el anuncio oficial.

Otras dos carreras del calendario de la UCI Unión Ciclista Internacional World Tour ya fueron canceladas en su fecha original, El Tour World Under y la Cadel Evans Great Ocean Race, en estos casos no se habla de reprogramación sino directamente que no se disputarán este año.

Se está a la espera del anuncio oficial del gobierno sanjuanino para saber si se habla de postergación (dificil por el calendario de los ciclistas europeos que habían comprometido su presencia en la cita), o directamente de la cancelación de la Vuelta a San Juan.