Argentina le ganó a Chile en el desierto de Atacama

Eliminatorias Sudamericanas - fecha 15

Chile 1 (Brereton)

Argentina 2 (Di María, Lautaro Martinez)

Ecuador 1 (Torres)

Brasil 1 (Casemiro)

Paraguay 0

Uruguay 1 (Torres)

Viernes:

18.00: Colombia - Perú

19.00: Venezuela - Bolivia

Posiciones:

Brasil 36, Argentina 32, Ecuador 24, Uruguay 19, Colombia y Perú 17, Chile 16, Bolivia 15, Paraguay 13, Venezuela 7.

Próxima fecha (martes 1 de febrero)

17.00: Chile vs Bolivia

20:00: Uruguay vs Venezuela

20.30: Argentina vs Colombia

21.30: Brasil vs Paraguay

23.00: Perú vs Ecuador

La "albiceleste" ya clasificada a Qatar 2022 derrotó 2-1 a la "Roja" en un duelo que se disputó en territorio del desierto de Calama. Angel Di María y Lautaro Martínez anotaron los tantos del visitante.

El seleccionado argentino, sin Lionel Messi ni Lionel Scaloni, arrancó este jueves el año del Mundial de Qatar 2022 con un importante triunfo por 2 a 1 sobre Chile, en la altura del desierto de Calama, y extendió su invicto a 28 partidos.

Por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas, Ángel Di María, el capitán ante la ausencia de Messi, abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo, lo empató para Chile el inglés Ben Brereton Díaz, a los 20, pero a los 33, Lautaro Martínez volvió a poner en ventaja al equipo que fue dirigido por Walter Samuel y Roberto Ayala.