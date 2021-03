San Luis: una empleada municipal denunció por maltrato al ex intendente Peralta y la echaron del trabajo

Tania Heredia se llama la joven que denunció al ex intendente y ex diputado provincial, Claudio Peralta por agresiones verbales. La denuncia fue ratificada luego en Concarán. Sin embargo, la actual intendenta e hija del denunciado, Romina Peralta, echó a la mujer y a su esposo. Ambos son papás de un bebé.

Según cuenta Tania en declaraciones radiales, el hecho ocurrió el pasado miércoles en la mañana, cuando Heredia fue increpada e insultada delante de otro empleado en el edificio municipal por parte del ex jefe comunal. “Se enojó conmigo porque la puerta estaba abierta, es como que me hizo cargo a mí de lo que había pasado. Me insultó, me dijo que era una irresponsable”, contó la mujer en declaraciones a Radio G.

Luego, la intendenta la llamó a la oficina para pedirle disculpas en nombre de su padre. Sin embargo, al otro día citaron a su marido, que es recolector de residuos, para informarle que ella no se presentara a trabajar. Finalmente, el hombre también fue despedido, igual que su esposa. “No le importó que tuviéramos un hijo de un año y siete meses”, relató la víctima.

Y agregó: “La verdad que en lo laboral no cometí ni un error, tampoco tuve problemas con la intendenta, el inconveniente fue con el padre, pero se ve que mezcla lo familiar con el trabajo”.

Heredia dijo que el empleo que tenía con su pareja era el único ingreso para sostener a la familia. “Vivo en una pieza que es tres por tres, la Policía nos presta el baño, no es vida donde estamos”, señaló. Tras la denuncia, la Justicia dictaminó una orden de restricción en contra de Peralta y le otorgó un botón antipánico a la víctima.

Por otro lado, dijo que cuando fue agredida, tuvo miedo de ser golpeada: “Sobre todo por la forma en que gritaba, que insultaba. Uno ya sabe lo que es capaz de hacer, de disparar hasta a un hombre”. Además, explicó que teme que sus dos hermanas, que también trabajan en el Municipio, se queden sin trabajo.

“Creo que todo esto fue planeado, no me puede agredir así solamente porque dejaron la puerta abierta y atacarme directamente a mí sin tener nada que ver”, manifestó.

Este no es el primer escándalo en el que está envuelto el ex intendente Peralta. En 2017, quedó en libertad bajo fianza por una causa de homicidio en grado de tentativa, luego de ser acusado de dispararle con arma de fuego en el cuello en 2016 al ex empleado, Marcelo Musladino.

Por el hecho fue procesado por la jueza Penal de Concarán, Patricia Besso y permaneció unos meses en el Servicio Penitenciario. Finalmente, pagó la fianza de $500 mil.

