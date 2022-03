Andar en bici seguro, para vos y los demás

A la hora de salir en bici hay que tener en cuenta algunos tips de seguridad y recomendaciones elementales como es el uso de casco, ropas claras o fluorescentes, luces delanteras y traseras, calzado cómodo y de buena adhesión como así también tener la precaución de revisar los frenos, la cadena y el aire de la ruedas.

Tomar conciencia de la importancia de tener todas las medidas de seguridad para circular en bicicleta como así también educar en la seguridad vial a todos los actores del tránsito hace a una buena convivencia en el tránsito y reduce la siniestralidad, muchas veces el ciclista espera respeto y prioridad por ser un vehículo menor pero ignora que hay señales de tránsito a respetar, por ejemplo, no pasar el semáforo en rojo, en cruces con vías férreas tiene prioridad el vehículo que atraviesa la misma, mantener la derecha en las ciclovías y utilizar el carril izquierdo sólo para sobrepaso o no pararse sobre las ciclovías o bicisendas.

Javier Passera, Coordinador de Movilidad Sustentable de la ciudad de Mendoza, en diálogo con CuyoNoticias detalla cuales son los elementos a tener en cuenta para poder transitar en bicicleta respetando las normas de tránsito vigentes pero también teniendo en cuenta las medidas que nos permitan disponer de un margen de seguridad.

Seguridad Personal

En 30 segundos podés ver lo básico a tener en cuenta antes de salir en tu bici a rodar y previene o salva la vida ante un siniestro vial.

Chequear la bici

A veces el tiempo apremia o simplemente pensar que la bici no necesita demasiados cuidados puede jugarte una mala pasada y dejarte a mitad de camino, o lo más grave no poder evitar un siniestro vial por no tener el freno en condiciones y permitirte reaccionar a tiempo para evitar el impacto.