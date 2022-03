A rodar mi vida, comenzó el campeonato de la Liga Mendocina

Liga Mendocina de Futbol

1ra fecha

Lavalle 1 (Lopez)

Boca Juniors 0

F.A.D.E.P. 0

Rodeo del Medio 1 (Arrebalos)

Leonardo Murialdo 0

Academia Chacras 1 (Carrique)

Deportivo Algarrobal 1 (Guzmán)

Godoy Cruz 3 (Saucedo, Ontiveros, Osorio)

Luján 2 (Valenti, Chavez)

Huracán Las Heras 0

Maipú 1 (De Hoyos)

C.E.C. 0

Argentino 2 (Chacón 2)

Rivadavia 2 (Pizarro, Simionato)

Gimnasia 2 (Morales, Vallejos)

San Martín 0

Palmira 0

Andes Talleres 1 (Meli)

Independiente 0

Gutierrez 1 (Salinas)

libre: Deportivo Guaymallén

Próxima fecha:

Gutierrez vs Palmira

Andes Talleres vs Gimnasia

San Martin vs Argentino

Rivadavia vs Maipu

CEC vs Luján Sport Club

Huracán vs Algarrobal

Godoy Cruz vs Murialdo

Academia Chacras vs FADEP

Rodeo del Medio vs Lavalle

Boca Jrs vs Guaymallén

libre: Independiente Rivadavia