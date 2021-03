Confesiones de Juan Pablo Dotti, el hexacampeón de la Vuelta de Mendoza

Juan Pablo Dotti, de 36 años, oriundo de la ciudad bonaerense de Bolívar, se alzó este domingo con la 45ª edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza. Sumó así su sexta victoria, tercera consecutiva, ya que se había coronado en las ediciones 2012, 2016, 2017, 2019 y 2020. Luego de lograr el podio, sostuvo: “La viví de una forma muy especial”. Ahora, prepara para el 109° Campeonato Argentino de Ruta, que se realizará del 11 al 14 de marzo próximo en rutas del departamento Chilecito, La Rioja.

Luego de todas las cancelaciones –agregó–, de carreras importantes que estaban programadas para esta temporada, estuvimos hasta último momento con una gran incertidumbre, pensando que se podía cancelar también la Vuelta de Mendoza. Nos habíamos preparado mucho, fueron horas y días de espera hasta que se confirmó que se hacía la Vuelta y realmente sentimos una emoción muy grande. Fe creo parte de la sensación que fuimos viviendo durante la competencia, de disfrutar, dar cada pedaleada como si fuera la última, porque significó como un volver a empezar”.

El representante del equipo Sindicato de Empleados Públicos de San Juan, (SEP), que ya retornó a esa provincia cuyana, sostuvo que “la verdad que esta Vuelta de Mendoza la viví de una forma muy especial, por todo lo que ha significado retomar la actividad, después de cada una de las cancelaciones que tuvimos por el tema de la pandemia por la COVID-19, por haber estado encerrado tanto tiempo. Nosotros vivimos con el contacto permanente con la naturaleza, haber estado encerrados como mucha gente fue un golpe bastante duro para nosotros como deportistas”.

Al respecto, señaló: “Nos dedicamos gran parte del día a estar entrenando, a cuidar nuestra forma física. Fue muy difícil retomar la actividad luego del parate tan grande que hubo con esa condición física que uno quería. Muchas veces uno se preguntaba si podía volver, porque fueron muchos meses los que perdimos y había que recuperar la forma rápidamente”.

“Estuvimos con una gran incertidumbre”

Consideró además: “En lo personal, venía obviamente con una responsabilidad súper grande de ser el máximo ganador, el último ganador y de revalidar cada vez que uno se presenta, en demostrar por qué había ganado la edición anterior y por qué estaba donde estaba. Este año, nos reunía con todos los mejores ciclistas del país, con los equipos más importantes. Es muy difícil siempre juntar a todos en una misma carrera y en una muy buena forma física, ya que los objetivos de cada uno son siempre muy diferentes, porque los eventos muchas veces se cruzan en fechas”.

En ese sentido, destacó el pedalista que “esta edición tuvo la particularidad de ser la única Vuelta a nivel nacional que se iba a realizar en esta temporada. Es por eso que todos nos preparamos para llegar de la mejor forma y fue así que se brindó un gran espectáculo para todos los seguidores del ciclismo, no solo de Mendoza, también del país, porque los ojos a nivel nacional estuvieron puestos en la Vuelta de Mendoza, porque estaban todos, y todos querían ver qué pasaba”.

“Por suerte y por mucho trabajo que habíamos realizado –dijo–, pudimos demostrar una vez más que tanto trabajo y esfuerzo no eran en vano y festejar por sexto año y sexta vez en una de las vueltas más duras del país y lo digo porque así lo es. Los terrenos son realmente muy duros y con muchas cosas particulares que solo la Vuelta de Mendoza tiene. Festejar fue algo increíble. La verdad que fue una película de las seis ediciones que me tocó ganar, cada una fue muy importante, es muy difícil catalogar cuál la siento como mejor, para mí todas fueron muy importantes”.

Agregó: “Esta tuvo la particularidad de que veníamos de una pandemia, que estaban todos, no faltaba nadie, porque siempre por ahí se dice falta este o aquel ciclista, pero no fue este caso y la pude ganar venciendo tres etapas, que no es poca cosa, sin la contrarreloj, que es mi especialidad, una prueba que define vueltas, porque un corredor vueltómano debe hacer bien la crono porque es uno contra el tiempo y la verdad estoy muy feliz”.

Argentino de Ruta

Finalmente, Dotti expresó que “el próximo paso es el Campeonato Argentino de Ruta en los próximos días –viernes contrarreloj y domingo pelotón–, defender el título ganado en 2019, porque el año pasado no se realizó por la pandemia. Trataré de revalidar nuevamente el título de mejor contrarrelojista del país si Dios quiere. Vamos en búsqueda de ese objetivo y el domingo por el pelotón, que es un circuito muy duro también y vamos también por la obtención de la medalla. Allí sería finalizar una temporada que fue corta, pero con el objetivo fundamental, que era la Vuelta de Mendoza ganada, cerramos una temporada nuevamente muy exitosa”, concluyó.