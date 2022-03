Los estacioneros de Amena en alerta por la suba de combustibles

Todos los pronósticos anuncian que el invierno 2022 Argentina llegará a un nuevo récord en su déficit energético.

Los faltantes de combustibles en las estaciones no son más que un reflejo de lo que toda la cadena energética está transitando.



Las refinerías de petróleo están abonando en promedio 57 dólares por un barril que de ser exportado podría pagarse a 100 dólares. Los precios en los surtidores presentan tímidos movimientos que aún lejos quedan de los precios necesarios para que la cadena deje de trabajar a pérdida.



Otro punto débil en la situación energética nacional es la necesidad de comprar GNL a precios internacionales actualizados. Algunos medios pronostican que para el invierno 2022 se necesitarán 9 buques más que en el 2021 y a un valor 640 % mayor.



Es cuestión de tiempo, de continuar desactualizado el porcentaje de ganancias de las petroleras, si el gobierno no autoriza adecuaciones y/ o medidas políticas que impliquen mejoras concretas en las menguadas comisiones de los operadores y no mejora el panorama para el abastecimiento de Gas, los faltantes de naftas en las estaciones y los cortes de GNC comenzarán a ser más notorios.



Fuente: AMENA