Mendoza en lo más alto del podio nacional del BMX

BMX, Campeonato Argentino, Vicente López, Bs As

Se disputaron las finales del Campeonato Argentino de BMX y Mendoza tuvo una histórica participación. Los pilotos mendocinos lograron grandes resultados y otros marcaron un precedente.

Franco Scaccia, que junto a Agustín Destéfano son los primeros piloto Junior en Mendoza luego de 12 años, (el último fue Federico Villegas) ganó con liderazgo la sexta fecha (sábado) siendo el primer piloto mendocino en conseguirlo. Además, alcanzó el segundo lugar el domingo sobre la octava fecha, y el Subcampeonato Argentino, todo un logro para Mendoza. El lujanino ahora tendrá otra misión, representarnos en la categoría Elite, junto a los mejores del país como Gonzalo "Chalo" Molina y Exe Torres entre otros.



Durante la premiación, Franco describió sus sensaciones luego del gran fin de semana, "Se noto mucho el trabajo para tomar decisiones y me sentí muy bien. Se dio el resultado del sábado y el segundo lugar el domingo. No caigo. Agradezco a mi familia, a mi entrenador Javi Ramirez y a toda la gente del club de ACBIM, que siempre me apoyó cuando quise bajar los brazos"



Agustín Galeotti rubricó el gran año que tuvo y cerró otro capítulo deportivo en su carrera. Se quedó con ambas fechas y el Campeonato Argentino en Masters, una cuenta pendiente. Esto se suma al oro en los Juegos Panamericanos en Perú 2021 obtenido en noviembre pasado.



Las Damas también pedalearon en Vicente López. María Escardini (Damas 7) se alzó con el título nacional luego de ganar la sexta fecha (sábado) y el segundo lugar en la séptima (domingo), mientras que Amanda Gil alcanzó la cuarta posición. Luz Torres repitió el campeonato en su categoría y es bicampeona nacional en Damas de 12 años y Olivia Campos se metió al podio luego de los buenos resultados este fin de semana. Julieta Contreras logró la tercera ubicación en el Argentino en Damas de 15 mientras que Micaela Muñoz y Victoria Scaglione cuarta y sexta respectivamente. Tizi Maltoni de tan solo 6 años ya es Campeona Argentina.



Con los logros de Expertos, Mendoza se ubica en tercer lugar por equipos gracias a sus logros. Agu Buggiolacchi se convirtió en subcampeón argentino en 8 años y Josué Torres cuarto, lo propio hizo Agustín Sepulveda en 9 años con el subcampeonato y Valen Santi alcanzó la cuarta posición en 10 años. Nacho Letard, alcanzó un merecido tercer lugar en 16. Fran Santibañez repitió el título y sigue siendo el campeón en Expertos de 17 a 24 y Lucas Yañez se metió al podio con el sexto lugar y Javier Torres la doceava ubicación.



En novicios, Milo Blanco alcanzó la cuarta ubicación (6 años) y Luciano Blanco octavo (9 años). Felipe Tamborini ganó las dos fechas en Buenos Aires y del noveno lugar pasó al quinto del podio. Juan Cruz Rivero levantó su nivel y llegó al cuarto lugar. En Cruceros, Rodrigo Filiti alcanzó la tercera posición en 36 y más años, mientras que Mauricio Muñoz logró la cuarta y Carlos Santibañez la séptima ubicación en Cruceros Principiantes.



El gran desarrollo de los pilotos de Mendoza se reflejó además en las palabras de su presidenta, Verónica Arredondo: "Empezamos con 52 corredores y llegamos con casi 40 entre los 8 mejores del país obteniendo campeones, subcampeones y más. Estamos sumamente contentos y lo principal es que no contábamos con un junior desde hace 12 años. Ahora tenemos dos (Franco Scaccia y Agustín Destefano) y sobre todo ganar la penúltima fecha, que es el sueño de todo piloto. Estamos agradecidos a su trabajo para dejar a Mendoza en lo más alto".