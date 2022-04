El Lobo lo ganó sobre la hora en su cuarta victoria al hilo

Hubo que trasladarse "unos metros" en el Parque General San Martín, como el "Victor Antonio Legrotaglie" está siendo resembrado, Gimnasia y Esgrima hizo las veces de local en el mundialista Malvinas Argentinas.

Con el antecedente de haber ganado por últimos tres partidos, el equipo mensana salió a atropellarse al "Canario de Jáuregui" sin embargo por esas cosas que tiene el futbol y que lo hace tan maravilloso, fue Flandria quien se puso en ventaja, y no con un gol, sino un golazo de Joaquín Ibañez.

Si bien en lo de actitud Gimnasia buscaba el empate fallaba en el último pase, tal vez dominado por sus propios nervios, recién cuando promediaba el segundo tiempo consiguió la igualdad y fue merced a uno de los relevos que tocaba su primera pelota, Joan Juncos con un preciso frentazo, el empate no conformaba y quería los 3 puntos el Lobo mendocino.

Moría el partido, parecía el guión de una película, pelota en el medio, cerca de la media luna, y de ahí Ulises le pego con tanta precisión que sorprendió al arquero "canario". 2 a 1 y delirio para los hinchas "caracoles" presentes en el Malvinas.

El próximo partido de Gimnasia en el campeonato será como visitante ante Temperley. El Lobo llega a 18 puntos y se ubica en el sexto puesto. Esto marca la tabla: Belgrano de Córdoba 28, San Martín de Tucumán 24, Brown de Adrogué 21, Instituto de Cordoba 20, Chacarita Juniors 19, y ahí aparece Gimnasia y Esgrima con 18, acompañado en la puntuación por All Boys, Chaco For Ever, Riestra y Estudiantes de Rio Cuarto.

Los goles del partido:

https://www.youtube.com/watch?v=52UiBa4mk4w

Sintesis:

Gimnasia y Esgrima: 2

Sebastián Giovini; Ismael Cortez, Diego Mondino, Franco Meritello e Iván Gauna; Leandro Ciccolini, Ulises Ortegoza, Matías Villarreal y Brian Andrada, Santiago Solari y Matías Nouet. DT: Luca Marcogiuseppe./ Cambios: Mariano Barbieri x Andrada, Joan Juncos x Nouet, Oscar Garrido x Gauna, Mario Galeano x Solari.

Flandria: 1

Juan Manuel Lungarzo; Mariano Puch, Andrés Camacho, Tomás Mantía y Nicolás Henry; Benjamín Borasi, Gastón Mansilla, Joaquín Ibáñez y Facundo Quintana; Franco Tisera y Lautaro Gordillo. DT: Andrés Montenegro./ Cambios: Facundo Taborda x Quintana, Juan Ignacio Rocca x Borasi, Nicolás Ferreira x Tisera, Juan Barbieri x Gordillo, Francisco Martinez x Henry.

Goles: PT: 12: Ibáñez (F)./ ST: 21: Juncos (GyE), 46: Ortegoza (GyE).

Árbitro: Mario Ejarque.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Fotos Prensa Gimnasia y Esgrima