Maipú hizo todo para ganar pero solo empató ante Rafaela

Nada puede reprochársele al Deportivo Maipú, largamente hizo los méritos para volver a sumar de a tres, pero una vez más tuvo que conformarse con solo un punto, es que concreta menos de lo que genera y en eso tal vez deberá trabajar mucho su técnico Juan Manuel Sara.

No obstante hay que decirlo, el Cruzado viene haciendo bien los deberes, 5 ganados, 5 empatados y 2 perdidos, con un partido suspendido (ante Tristán Suárez) que debe completar con el resultado parcial favorable uno a cero, pero sufriendo al final del torneo el descuento de 3 puntos, lo que lo obliga a jugar sin su público ni en su estadio, pero eso viene haciendo las veces de local en cancha de Montecaseros en el Este mendocino.

Solo la excelente actuación del arquero de la Crema Julio Salvá impidió que el botellero ganara el partido, no es tan buen negocio empatar de local, pero como dice el refranero futbolero, cuando no se puede ganar, por lo menos es bueno no perder.

Deportivo Maipú visitará a Santamarina el lunes 9 de mayo, a las 20.30, por la fecha 14 del certamen.

Sintesis:

Deportivo Maipú: 1

Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Lucas Faggioli, Alejandro Cabral y Guillermo Ferracuti; Fausto Montero, Leonel Pierce y Nicolás del Priore; Santiago González, Facundo Castelli y Álvaro Veliez. DT: Juan Manuel Sara./ Cambios: Bruno Nasta por Veliez, Luciano Herrera por del Priore, Matías Gonzalez por Castelli y Marcelo Eggel por Montero.

Atlético Rafaela: 0

Julio Salvá; Juan Galeto, Jonatan Fleita, Guido Milan y Jonas Aguirre; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Emiliano Romero y Matías Valdivia; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. DT: Rubén Forestello. /Cambios: Nicolás Aguirre por Valdivia, Marco Borgnino por Lencina, Agustín Costamagna por Portillo y Francoo Bellocq por Romero.

Árbitro: Nelson Bejas.

Estadio: Pipe Agüero, cancha de Montecaseros

Fotos: Prensa Deportivo Maipú