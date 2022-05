En bici por boulevard Pedro Molina de Mendoza

Mientras la sombra de la sombra de los aguaribay, palos borrachos y plátanos me persiguen o me persiguen

Lo más hermoso de esta ciclovía por el boulevard Pedro Molina en ciudad de Mendoza, Argentina, es poder ir escapando de la sombra de los aguaribay, palos borrachos y plátanos donde a pesar del ruido de la ciudad los pájaros silban desde la copa de los árboles y donde muchos gorriones, carpinteros o tordos buscan miguitas que algún transeúnte desprevenido dejó caer sobre los grises y rosa viejo adoquines perfectamente alineados en la avenida de sentido Este – Oeste.

A diferencia de la mayoría de las ciclovías pintadas con pintura verde y señalización en color blanca , la de Avda. Pedro Molina por su moderno diseño y está demarcada con los adoquines grises y rosa viejo encastrados en el piso del área central del boulevard, formando una doble circulación al borde de bancos negros de figuras geométricas caprichosas y distanciados a pocos metros, luces bajas de led para iluminar el paseo sin molestar a los frondosos árboles, estacionamientos para bicis, carteles en tonalidades suaves pero muy visibles.

Me gusta ir de Este a Oeste para poder ver a los conductores aguardando en un semáforo o a paso lento por el tráfico o incluso alguno trasgrediendo hablando por celular mientras con mi bici los voy dejándolos atrás, en cierto modo siento la satisfacción de colaborar con el futuro del planeta, la bicicleta es un transporte sustentable.

Siempre me gustó andar en bici y sentir el aire que se desliza en mi cara y me llena los pulmones de oxígeno, cuando era chica con mis hermanos íbamos a la escuela en bici a 5 km de nuestro hogar y no había ni frío, ni sol ardiente que nos detuviera. Nada me hacía más feliz, hoy intento que la bici sea nuestra forma de vida, al ir a estudiar en bici, al trabajo en bici, al club en bici, al café con amigos en bici.

La avenida Pedro Molina en la ciudad de Mendoza no es extensa en kilómetros, sólo 1 kilómetro y en 4 minutos en la bici desde San Martín a Belgrano hacés todo el recorrido, pero, si vas atento a lo que pasa, por ejemplo, al pasar por Tribunales Federales a la altura de Av. España, circulan cientos de abogados todas las mañanas y en los cafecitos de España y Pedro Molina se destacan las entrevistas con sus clientes y seguramente con algún conocido te cruzás y puede ser una atractiva parada ya que los cafés tienen mesas y sillas sobre la vereda con ofertas gastronómicas para seducir.

Tardás un poco más pero vale la pena. Esta esquina de la ciudad viene a ser una esquina cívica, a pocos metros está el edificio de Tribunales Provinciales como así también el de la municipalidad de ciudad de Mendoza y la Casa de Gobierno donde se asienta el gobierno provincial.

Todos estos edificios forman parte del Barrio Cívico de Mendoza, en todos ellos podés encontrar estacionamiento para bicis pero, no olvides que en Mendoza por ordenanza las playas privadas cuentan con estacionamiento para bicis y es más seguro, desconocer que la inseguridad acecha es un error que se puede pagar dolorosamente.

Las ciclovías, infraestructura de poca inversión y de enorme relevancia

Poder ir y venir por ciclovías nos permite disfrutar de este transporte sustentable con mayor tranquilidad al hacer deporte, pasear o ir al trabajo o la universidad, claro que no se han construido en todas las calles de la ciudad mendocina, aun es una utopía, tal vez en una ciudad del futuro, más sustentable, más compatible con un cambio en el estilo de vida que por ahora sólo puedo verlo en pequeños gestos de algunos automovilistas que nos dan el paso o no se enojan por esperar que pasemos y no lanzan sus bocinas aullar.

Siguiendo por la avenida Pedro Molina del lado sur tenemos las escuelas Arístides Villanueva y también la de Bellas Artes por donde muchos pasan y dejan sus huellas sin darse cuenta y que hoy vemos en galerías de arte, en cargos políticos o simplemente ejerciendo alguna de las tantas profesiones que puedas imaginar y llegando a Patricias Mendocinas sobresalen los árboles del Parque Cívico donde está el Memorial de la Bandera que alberga la histórica Bandera de Los Andes, aquella que hicieran las Patricias Mendocinas a pedido del General José San Martín y que conserva la historia del paso libertador de Naciones del General considerado el Padre de la Nación Argentina.

Siguiendo por la ciclovía a pocos metros de pasar la calle Patricias Mendocinas podés ir hacia la derecha, voy en bici subiendo hacia el Oeste, allí hay un anclaje para bicis del programa En la Bici de la Municipalidad y subida al puente peatonal que cruza la avenida Pedro Molina y te lleva al Parque Cívico, Casa de Gobierno, Centro de Congresos y Convenciones y la Enoteca y a tomar la ciclovía de avenida Peltier, sobre él debés hacer una parada porque hacia el Oeste podrás ver entre las copas de los árboles y algunos edificios la precordillera de Los Andes, una vista que por ahí no es tan imponente pero bañada por los brillos del sol de la mañana o los naranjas del atardecer vale la pena identificar.

Si decidiste continuar por la izquierda la ciclovía cruza muy angosta por debajo del puente peatonal donde también hay tránsito automovilístico lo que te exige mayor concentración y dominio y te lleva hacia calle Belgrano donde vas a poder ir hacia el Norte en búsqueda de la ciclovía de calle Necochea o hacia el Sur en una rodada segura por ciclovía hacia la ciudad de Godoy Cruz pero sobre todo llegás a esta avenida que es hermosa por el Metrotranvía rojo de dos vagones que pasa cada 10 minutos y te puede llevar con tu bici sobre rieles a la ciudad de Maipú o la ciudad de Las Heras, ciudades que son parte del Gran Mendoza y que también disponen de ciclovías para circular en forma segura.

Pero antes de llegar a calle Belgrano quedaron en el tintero del lado Sur el parque con modernos juegos para niños bajo una impresionante pérgola flores que en Mendoza se las llama Santa Rita y otras enredaderas que de a poco van tomando forma de túnel natural el disfrute grandes y niños. Contiguo al parque de grandes árboles está la escuela Martín Zapata cuna de científicos, políticos y personajes ilustres de Mendoza.

Ya al finalizar el recorrido está la sede de Vialidad Nacional que con un edificio de los años 50 recubierto en gran parte de pequeños azulejos grises a tono con el diseño de la ciclovía y allí justo enfrente al edificio hay estacionamiento para bicis y a no olvidarse de disponer de cadena con candado para asegurar la bicicleta.

Y así llegamos al final de la ciclovía Pedro Molina, donde se encuentra con la ciclovía de avenida Belgrano