En bici por Avda. San Martín, un mundo de sensaciones

Andar en bici permite descubrir un mundo de sensaciones desconocidas, la pandemia hizo que salir a pedalear fuera un escape y sumar kilómetros para ejercitarse y estar bien para resistir los embates del COVID-19…

Pero, apretando el freno, hay en cada trayecto de ciclovía infinidad de cosas por descubrir, apreciar y disfrutar que de otro modo es imposible… También se pueden sumar aportes para mejorar

La avenida San Martín es neurálgica en la vida de los mendocinos, atraviesa la ciudad de Mendoza de sur a norte – norte a sur conectando con los departamentos de Godoy Cruz y Las Heras, y en este trayecto hay 2,8 km de ciclovía de doble sentido de circulación que sólo lleva 13 minutos hacerlo en bici, es una de las pocas calles que conserva el sistema de adoquinado y no el asfalto o cemento utilizado en la actualidad dándole una impronta propia y única, no sorprende vibrar un poco, la Avda. San Martín es mucho más que una ciclovía.

Descubriendo su encanto con Bicicleta Amiga…

En su vorágine y ruido cotidiano es la avenida que funde el presente con el pasado, desde su extremo sur en Av. San Martín 12 con el Museo de la Educación, la antigua Escuela Mitre frente a plazoleta Barraquero, abierta al público de lunes a sábado de 9 a 18 hs, donde apenas traspasando el dintel de la puerta vas a principio del siglo XX con sus pisos ajedrezados, las pesadas campanas de hierro que llamaban a los recreos, bancos de madera lustrada donde la tinta china corría sobre los cuadernos contando historias, pequeñas máquinas de coser, cocinas o autitos de aluminio mezclados con primorosas muñecas de porcelana junto a pequeños juego de té que guardan la infancia de los grandes hacedores de Mendoza, no tiene estacionamiento para bicicletas, pero, en Mendoza las playas privadas de estacionamiento cuentan con el servicio de guardería para bicicletas desde la aplicación de la ordenanza N°4018 en enero del 2021, esto cuesta no más del 25% de la tarifa de un auto lo que significa un costo de $10 la hora, en las inmediaciones hay varias y se puede acceder a ellas y dejar a resguardo la bici mientras se recorre el museo.

A pocos metros siguiendo bajo la sombra de los látanos con sus hojas verdes y plateadas cascabeleando al ritmo de cada pedaleada, se encuentran los Juzgados de Tránsito, parte del Poder Judicial de Mendoza como así también el EPRE, Ente Provincial Regulador Eléctrico, en San Martín N° 285 con un edificio de principios del siglo XX patrimonio cultural e histórico de Mendoza y así se llega al cruce con Avda. Peltier – Morón, un cruce de ciclovías que hacia el este por Morón lleva a Costanera y hacia el oeste por Peltier a Belgrano, aquí hay que tener mucha precaución porque si bien hay semáforo de tres tiempos no incluye para bicicletas, además es bueno detenerse y apreciar el zanjón Frías una de las características de Mendoza que conserva este sistema de encausamiento del agua para optimizar el uso de este bien tan escaso ideado por los Huarpes.

Apenas pasando este cruce en San Martín N° 430 se encuentra el INV, Instituto Nacional de Vitivinicultura, su horario es de 7 a 15 horas, no hay bicicletero pero justo enfrente hay una playa con estacionamiento para bicicleta y el costo es de $30 tres horas, otra opción es el bicicletero municipal a una cuadra tomando hacia el oeste por Virgen del Carmen de Cuyo y sino sobre 9 de julio y Virgen del Carmen de Cuyo el edifico de la municipalidad de la Ciudad de Mendoza cuenta con estacionamiento para bicicletas y anclaje para las bicis del programa En la Bici y se puede aprovechar a visitar la terraza del edificio municipal que ofrece una vista impecable de la ciudad y de la precordillera de Los Andes.

Dejando atrás el INV a poco de andar está la avenida Pedro Molina donde se puede conectar con una de las ciclovías que van hacia el oeste, un paseo magnífico con una ciclovía muy particular subjetivamente demarcada para no perder el encanto del diseño del paseo que cuenta con estacionamiento para bicicletas, anclajes y una arboleda magnífica desde añejos aguaribayes hasta elegantes palos borrachos…

Siguiendo por avenida San Martín se llega a un cruce que marca un hito en la ciudad, el histórico KM 0, es el principal ingreso a la ciudad desde el este donde la RN7 se convierte en acceso Este y desemboca en Avda. Vicente Zapata y allí podemos apreciar el edificio que actualmente ocupa el Correo Argentino con horario de 8 a 18 donde hay estacionamiento para bicicletas y el Templo del Sagrado Corazón a cargo de los Jesuitas que fue inaugurado en 1908 con una sobria fachada de ladrillos vistos de arquitectura romana, ambos a la izquierda de la ciclovía y valen la pena visitar.

Luego el recorrido por San Martín hacia el norte pasa en el punto neurálgico de la ciudad, el nuevo KM0 la intersección con la peatonal Sarmiento, tres cuadras de cafecitos, restaurantes, cervecerías y heladerías con pérgolas y fuentes que invitan todo el año al encuentro con amigos, paseo indiscutible de mendocinos y turistas. No puede pasar desapercibido el pasaje San Martín que fue el primer edificio en altura de la ciudad realizado con sistema antisísmico con salida a tres calles, San Martín – Peatonal – 9 de Julio, ideado para galerías comerciales, departamentos y oficinas a la manera de los grandes pasajes de la época (1928). Sobre Garibaldi está el informador turístico de la ciudad de Mendoza que cuenta con estacionamiento y anclaje para bicis y el mítico edificio Gómez diseñado por el arquitecto Manuel Civit y construido en el año 1954 y fue el primer rascacielos de la ciudad, en el piso 10° se puede acceder a un restaurante con terraza que permite una vista magnífica del microcentro de Mendoza.

Además sobre calle San Martín a metros de la peatonal se encuentra el Punto Turista – Centro de Información Turista, la UPAT - Unidad Policial de Asistencia al Turista - o el Mercado Artesanal.

Volviendo a la bici el recorrido lleva a la intersección con la ciclovía de calle Necochea que lleva hacia el oeste y finaliza en la UNCuyo – Universidad Nacional de Cuyo.

A poco de seguir por la adoquinada San Martín se encuentra la Alameda lugar emblemático por el legado histórico que dejó el Gral. San Martín, aquí se encuentra la Biblioteca Pública San Martín abierta de lunes a viernes de 08:30 a 19:30 horas, hay estacionamiento y anclaje para bicis y también se aprecian en toda su magnitud las acequias, ícono de la cultura del cuidado del agua de Mendoza y la escultura de San Martín sentado en un banco junto a su hija Merceditas, creación en homenaje al General y a su hija que sugiere un San Martín padre, contando sus Máximas a Merceditas, las mismas que fueron redactadas en Bélgica por él mismo en 1825, cuando la niña tenía 9 años.

Y entre bares y restaurantes de la Alameda queda atrás y la ciclovía llega a su fin a pocas cuadras de conectar con el departamento de Las Heras que limita en el norte de la ciudad capital de Mendoza. En construcción el tramo final de la Ciclovía Av. San Martín que recorre desde Hipólito Yrigoyen – Brasil en el límite con Godoy Cruz en el lado sur de la ciudad y General Mosconi en el norte completando 4,790 Km.

A tener en cuenta

Con la pandemia se vio reflejado el incremento de ciclistas van y vienen por las ciclovías y bicisendas a sus trabajos o paseando o buscando descubrir nuevas aventuras o haciendo deporte y tal vez es momento de hacer hincapié y tomar conciencia de que es medio de movilidad y debe cumplir con las normas de tránsito que rigen la ciudad y también normas de seguridad que permite circular con mayor tranquilidad.

Todas las ciclovías están pintadas en su mayoría de verde con demarcación en blanco, carteles de señalización de dársenas para carga y descarga de mercadería o sentido de circulación que en su mayoría son doble sentido o también algunas advertencias como por ejemplo la prioridad de paso ya sea de peatones o vehículos como es el caso de los pasos a nivel de vías férreas.

También es importante recordar que por el momento circulan por las ciclovías los monopatines eléctricos y hay que tener precaución por la diferencia de velocidad, sólo pueden circular por las veredas los menores de 12 años en donde no haya ciclovías y es muy importante respetar las normas de tránsito básicas como el semáforo, hace a la sana convivencia de movilidad

Tips de usuarios

“Realmente sobre la ciclovía de la avenida San Martín lo único positivo es la extensión y que recorre la zona céntrica pero casi todas mis opiniones son malas porque es una ciclovía que no la respeta nadie, ni la gente que circula, los peatones no la respetan, los automovilistas no la respetan, los comerciantes que tienen establecimientos gastronómicos en la Alameda y aparte tienen mala iluminación”.