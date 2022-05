Pobreza sanluiseña

A través de un programa realizado por el Canal de noticias de LA NACIÓN +, tuvimos acceso a un muy buen informe realizado por el periodista, Diego Cabot.

Uno de los mejores periodistas dedicados a la investigación, basta recordar una de sus últimas investigaciones en el campo de la corrupción entre empresarios y el gobierno kirchnerista, “LOS CUADERNOS DE LA CORRUPCIÓN”.

En este caso, su visita a San Luis, la dedica motivado por los últimos informes sobre pobreza en argentina, datos indiscutibles dados por fuentes gubernamentales. De aquella provincia que los hermanos Rodríguez Saá vendieron como la más pujante y progresista a esta que hoy los números reflejan como la más pobre. El 50% de sus habitantes en situación de pobreza y lo más alarmante: 7 de cada 10 chicos en estado alarmante, ya que no tienen acceso a la nutrición adecuada.

No debemos quedarnos detenidos en la frialdad de los números, tendremos que hacer un repaso a los motivos que llevaron a esta paupérrima posición.

La familia que gobierna la provincia por más de 35 años, nunca puso demasiado énfasis para erradicar o combatir la pobreza. A esta falta de decisión política o interés por parte de Adolfo o Alberto, según a quien le tocara ser gobernador, le sumaron su estrategia para perpetuarse en el poder.

Al comienzo de su gestión idearon un plan a partir de la Obra Pública, con ella y el porcentaje por coimas recibidos aumentar su patrimonio personal y el de una fortuna destinada a sostener el clientelismo electoral.

La primera sentencia entonces para que se entienda de manera simple es que : LA CORRUPCIÓN ES UN CRIMEN.



La corrupción genera pobres, porque cada dinero que se destina a la coima, son platos de comida que los más humildes no reciben.



Cada edificio público que sobrevalora su costo, son cientos de ladrillos o bolsas de cementos que los más carenciados no perciben.

Los hermanos Rodríguez Saá, que han tenido en su larga trayectoria como trabajo, desde muy jóvenes, únicamente ser funcionarios públicos, jamás pudieron justificar el patrimonio que poseen.

Tanto asumieron esta conducta, que sus allegados y alcahuetes justificaban este nefasto comportamiento diciendo: “Roban pero hacen”.

El otro dicho popular



A ese dicho popular espurio, los dirigentes de la oposición lo transformaron en: “Hacen para Robar”.

Cuando sectores de la oposición criticaban esta metodología y expresaban su malestar por el desarrollo del gobierno, eran reprimidos o perseguidos.



Basta recordar la situación planteada con el municipio capitalino, cuando era su intendente el Doctor Carlos Ponce, que se animó a desarrollar una municipalidad autónoma del poder central. Fue combatido, escrachado y perseguido hasta su muerte.



Y después el intento de distintos sectores de la sociedad que demandaban por mejorar la situación de indignidad que se vivía en la provincia por la falta de gestión: Miles de marchantes por las calles de la ciudad Capital confluían en protesta pacífica bajo la característica de MULTISECTORIAL.

Gremios como el docente elevaban su voz de protesta, también confluían en marchas en toda la provincia, era el año 2004, la sociedad se manifestaba harta de este sistema feudal, autoritario y corrupto.

Asumiendo Alberto Rodríguez Saá y al comienzo de este siglo que el estado en el que se encontraba la población era extrema en cuanto a las necesidades mínimas de supervivencia, crea el PIS (denominado plan de inclusión social), que el tiempo lo convertiría en Plan de Indigencia Saáista.



Un sistema de asistencialismo brutal, que sirvió durante 20 años para fortalecer el clientelismo electoral y hacer añicos la cultura del trabajo.

No hay que dejar de mencionar que los medios que se animaban a difundir voces de críticas o a realizar informes sobre la posición en que se encontraba la provincia, eran presionados y cuando no podían con las voces de periodistas que se mostraban independientes u objetivos, a los que no podían comprar los condicionaban sacando su pauta publicitaria. (Esta situación y metodología es empleada en la actualidad)

A partir de esta breve reseña, quedan demostrado los motivos que se han ido desarrollando para que la provincia de San Luis haya llegado a este nivel extremo de pobreza y marginalidad.

por Jorge Fernando Daffra

Diputado Provincial M.C.

13/05/2022