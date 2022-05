Historia de despojos porteños hacia Mendoza y los necesarios colaboracionistas mendocinos

En los últimos días hemos asistido a un hecho que perjudica a Mendoza, al menos temporalmente: el Presidente Alberto Fernández manifestó que laudará a favor del reclamo pampeano para ampliar los estudios ambientales para la construcción de Portezuelo del Viento.

Esto provocó que se alzaran muchas voces en nuestra Provincia en contra de la declaración presidencial. La mayoría entendibles; otras no tanto, como las de los dirigentes radicales encabezados por el ex – gobernador Cornejo. Por qué decimos ésto? Porque lo que expresó Fernández, con el claro objetivo de perjudicar a Mendoza, es lo mismo que laudó el ex Presidente Macri en Enero de 2018. Los gobernantes radicales tuvieron cuatro años para hacerlo, y por supuesto no cumplieron y ahora se rasgan las vestiduras.

Ninguno de los presidentes manifestó que se oponía a Portezuelo del Viento

Cabe preguntarnos: quieren los radicales, realmente, hacer la obra? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el gobierno radical abrió una licitación de una obra de tal envergadura, sin terminar lo solicitado dos veces desde el Gobierno Nacional, con un solo oferente, que presupuestó muy por encima del presupuesto oficial y, entre gallos y medianoches, redujo sus pretensiones iniciales en Doscientos Millones de dólares.

Vemos entonces, claramente, que de los dos lados del mostrador, peronistas y radicales, unos accionando y otros no haciendo, perjudican a Mendoza.

Esta historia no es nueva

Desde el año 1983 se repite la matriz, donde, tanto gobiernos peronistas o radicales, en la Nación o en Mendoza, atentan contra los intereses de la provincia. A partir del año antes mencionado, un gobierno nacional radical produjo serios perjuicios a Mendoza con la instauración de Regímenes Industriales con desgravaciones impositivas en provincias vecinas, que impactaron gravemente en la actividad económica local, sin que dirigentes del mismo signo político levantaran la voz ante la prepotencia nacional.

Luego de unos años, nuestra provincia recibió una importantísima suma de dinero en concepto de regalías petrolíferas mal liquidadas y un gobernador peronista las destinó a fondear el flamante Fondo Para la Transformación y Crecimiento, recursos que se evaporaron por el otorgamiento de créditos incobrables.

Más acá en el tiempo, encontramos otro hecho que atentó contra el futuro de Mendoza: el entonces gobernador Cobos, a la postre compañero de la fórmula presidencial de Cristina Kirchner, declina el reclamo de Mendoza contra la Nación ante la Suprema Corte de Justicia nacional, por los perjuicios ocasionados a la provincia por los Regímenes de Promoción Industrial, y firma un convenio con el Presidente Kirchner para la entrega de fondos nacionales para la Construcción de Portezuelo del Viento.

No estamos en contra de la obra, estamos en contra de entregar el poder de decidir qué hacer con nuestro propio dinero, en una clara demostración de claudicación federal. Por supuesto que no se cumplieron los plazos previstos. Se logra activar el convenio en la Presidencia de Macri. La historia reciente es bien conocida.

Vemos, indudablemente, un hilo conductor a través de los años, entre gobiernos Peronistas y Radicales, nacionales o provinciales, donde van perjudicando -alternadamente- a Mendoza, criticándose mutuamente.

El resultado: la Mendoza de otrora, pujante y progresista, es cada día más pobre y su futuro cada vez más incierto.

Partido Demócrata de Mendoza