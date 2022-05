Gimnasia y Esgrima volvió a ser el Lobo del Parque

Gimnasia y Esgrima se recuperó del traspie ante Deportivo Madryn en el sur y derrotó a Estudiantes de Rio Cuarto 2 a 0, con gol del debutante Joaquín Varela en el primer tiempo y Santiago Solari en el segundo. Vuelve a acomodarse en la tabla de posiciones con 25 unidades ocupando el séptimo puesto entrando en zona de Reducido.

Los mensanas viajarán ahora a Mar del Plata para enfrentar a Alvarado el próximo domingo a las 4 de la tarde en el estadio mundialista José María Minella.

Ante un durísimo rival como lo es Estudiantes de Rio Cuarto, el lobo mendocino impuso su juego y se anota como uno de los protagonistas para luchar por uno de los dos ascensos que están en juego.

Jugadas 16 fechas el líder es Belgrano de Córdoba que suma 37 puntos y se despegó, segundo está Brown de Adrogué con 30, tercero se ubica San Martín de Tucumán 29, cuarto Estudiantes de Buenos Aires 27, luego se ubican Chacarita y All Boys 26, Gimnasia y Esgrima de Mendoza 25, Chaco For Ever, Madryn, Instituto y Estudiantes de Rio Cuarto 24, Brown de Puerto Madryn 23, con 22 clasifica hasta el momento Agropecuario por diferencia de goles con el mismo puntaje que Quilmes y Almagro.

Fuera de la zona de clasificación, pero dando lucha por entrar se encuentran Independiente Rivadavia y San Martín de San Juan con 21 y Deportivo Maipú 20.

Sintesis:

Gimnasia y Esgrima: 2

Tomás Giménez; Ismael Cortez, Diego Mondino, Joaquín Varela y Oscar Garrido; Ulises Ortegoza, Matías Villarreal, Alessandro Riep, Santiago Solari y Leandro Ciccolini; Matías Nouet. DT: Luca Marcogiuseppe./ Cambios: Ignacio Morales por Riep, Joan Juncos, Brian Andrada y Franco Carrasco por Nouet, Solari y Ortegoza.

Estudiantes de Río Cuarto: 0:

Joaquín Bigo; Gastón Arturia, Gonzalo Maffini, Santiago Zurbriggen y Luis Abraham; Joaquín León, Francisco Romero, Marcos Hermann, Nicolás Talpone; Renzo Reynaga y Javier Ferreyra. DT: Marcelo Vázquez./ Cambios: , Gastón Bottino y Ramiro Chamorro Balbuena por León y Hermann, Ezequiel Bonacorso y Luis Silva por Abraham y Ferreyra, Marcos Arturia por Reynaga Llerena.

Goles: PT: 31: Varela (GyE) / ST: 3: Solari (GyE=

Arbitro: Mario Ejarque. / Expulsado: Zurbriggen

Estadio: Victor Antonio Legrotaglie