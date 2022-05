En esta semana de Mayo todos hablan del relato de Selene

Selene Martín tiene 10 años y fue la figura de la Semana de Mayo en Las Heras, protagonizando el Noti Peque, un noticiero en el que fue contando lo sucedido entre el 18 y el 25 de mayo de 1810 con una mirada infantil, divertida y entretenida a través de videos que se pueden ver en las redes sociales de la Municipalidad de Las Heras. Son ocho capítulos y este miércoles se emite el último.

Con la misma simpatía con la que enfrentó la cámara para grabar el Noti Peque, Selene lo hace para posar ante el fotógrafo y luego para hablarnos sobre esta experiencia de contar lo que sucedió hace 212 años. “La idea me encantó y me puse a estudiar de inmediato”, cuenta esta niña lasherina que asiste a 5° grado de la escuela Ricardo Rojas.

Desde los cinco años Selene asiste a la academia “Yo Soy”, donde estudia comedia musical. “Desde muy chiquita que me gusta actuar, bailar y cantar, así que empecé a hacer comedia musical, que es algo que me gusta y me siento cómoda haciéndolo”, dice sentada sobre uno de los bancos de la plaza Marcos Burgos, junto al Cabildo que el municipio montó para esta Semana de Mayo.

“El objetivo del Noti Peque es que la gente sepa lo que pasó del 18 al 25 de mayo de 1810, que conozca todo el proceso hasta la Revolución con una mirada infantil. Es como un juego, es contar la historia jugando. Y a mí me divierte muchísimo”, manifestó sobre la finalidad que tuvo esta acción que lanzó el municipio para estos días tan particulares de nuestro país.

Al momento de hablar de las repercusiones, sobre todo entre sus amigas y compañeros de escuela, Selene dijo con una sonrisa: “Les encantó, se murieron de risa. Tengo muy buenas amigas, que me apoyan y eso me pone feliz”.

El apoyo, por su puesto, también es de la familia, que está integrada por su mamá Romina, su papá Gastón y su hermanito Bautista, de 7 años. “La verdad que estoy muy emocionada y muy bien, porque me hace feliz verla feliz a ella con lo que hace. Desde que tenía dos años le gustaba disfrazarse y hacer cosas, siempre le gustó actuar y bailar”, cuenta la mamá.

Pensando en el futuro, Selene ya piensa en sus próximos desafíos: “Me gustaría salir en una película, esa es una de mis metas. Me encantaría estudiar actuación. En comedia musical actuamos, bailamos, cantamos, nos divertimos mucho y mejoramos las técnicas. Es muy lindo la verdad”.

Quienes la acompañaron en la grabación del Noti Peque destacaron la espontaneidad de Selene, que rápidamente interpretó el guión, para luego empezar a contar la historia con la frescura de un niño. “Las cámaras no me dan vergüenza”, acota la protagonista, y no quedan dudas de que es así.