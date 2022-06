Empate entre el Globito lasherino y el Juve puntano

Torneo Federal A

Fecha 12- Zona A

Así le fue a los cuyanos del grupo:

Sportivo Desamparados 1- Independiente de Chivilcoy 0

Huracán Las Heras 1- Juventud Unida - Universitario 1

Sportivo Peñarol 1- Ferro Carril Oeste de General Pico 0

Fecha libre para Estudiantes de San Luis

Las Posiciones

Olimpo 29, Villa Mitre 21, Sansinena 19, Estudiantes 17, Camioneros y Juventud Unida 16, Sol de Mayo 15, Argentino, Ciudad Bolivar y Peñarol 14, Ferro Carril Oeste 13, Cipolletti 12, Huracán Las Heras 11, Independiente y Desamparados 10, Circulo Deportivo 9, Liniers 8.

Proxima fecha

Ferro Carril Oeste de General Pico vs Huracán Las Heras/ Olimpo de Bahía Blanca vs Estudiantes de San Luis/ Sol de Mayo de Viedma vs Sportivo Desamparados de San Juan/ Juventud Unida de San Luis vs Sansinena de Bs As.

Síntesis:

Huracán Las Heras: 1

Juan Cruz Cuesta; Gabriel Vallés, Matías Contreras, Julio López y Mauro Visaguirre; Rodrigo Ramírez, Luis Daher, Ignacio Sabatini y Matías Navarro; Javier Peñaloza y Alexis Ramos. DT: Matías Minich./ Cambios: Gianfranco Leiva por Sabatini, Francisco Biasutti y Oscar Chiquichano por Navarro y Daher.

Juventud Unida: 1

Federico Cosentino; Ever Garro, Tomás Varoni, Gabriel Ojeda, Hernán Sosa; Sebastián Balmaceda, Eduardo Scaserra Juan Pablo Gobetto; Ever Ullúa; Agustín Herrera y Lucas Fernández. DT: Alexis Matteo./ Cambios: Misael Sosa y Jesús Vera por Ullúa y Herrera, Tomás Garro por Balmaceda (JU).

Goles: PT: 24: Herrera (JU), 33: Ramos (HLH).

Árbitro: Pablo Núñez de San Juan.

Estadio: Predio de FADEP (Local Huracán Las Heras).