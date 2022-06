Noche de hamburguesas y lomos en Guaymallén

Durante la jornada, todos los locales participantes ofrecerán promociones de sus productos para que vecinos y visitantes consuman en el lugar o bajo la modalidad take away (pase y lleve). Cabe aclarar que los descuentos no tienen validez para la opción delivery.

Los interesados en aprovechar los descuentos pueden ver las sucursales adheridas a la iniciativa y sus respectivas promociones escaneando el QR que se encuentra en el flyer de la publicación, o ingresando al link: https://bit.ly/3aoqg53