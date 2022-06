Al Globito lasherino se lo empataron sobre el final

El Globito lasherino se traía tres puntos desde tierras pampeanas pero a dos minutos del epílogo el dueño de casa consiguió empatar. El partido se jugó en el Coloso de barrio Talleres y los goles fueron convertidos por el ex Ferro de Pico, Alexis Ramos, de cabeza, a los 12 del complemento para los mendocinos, igualando el colombiano Matías Loboa, también de cabeza, a los 42 de la parte final.

La fecha se completa este domingo con los siguientes partidos para los cuyanos: Olimpo vs Estudiantes de San Luis, Sol de Mayo de Viedma vs Sportivo Desamparados, Juventud Unida de San Luis vs Sansinena.

En la próxima fecha (13ra), Huracán Las Heras será local de Sportivo Peñarol de Chimbas, San Juan.

Síntesis:

Ferro Carril Oeste: 1

Juan Cruz Cavagna; Marcos Quiroz, Joaquín Garoni, Tomás Fernández; Joaquín Livera; Gastón Torres, Marcos Gelabert, Mateo Boteau y Joaquín Vivani; Braian Noriega y Facundo Heredia. DT: Mauricio Giganti./ Cambios: Federico Vasilchik por Noriega, Matías Loboa y Agustín Ramírez por Botau y Heredia, Eric Lescano y Nicolás Millán por Gelabert y Torres.

Huracán Las Heras: 1

Juan Cruz Cuesta; Gabriel Vallés, Matías Contreras, Julián Moyano y Mauro Visaguirre; Rodrigo Ramírez, Oscar Chiquichano, Ignacio Sabatini y Matías Navarro; Javier Peñaloza y Alexis Ramos. DT: Matías Minich./ Cambios: Tómas Silva por Sabatini, Gianfranco Leiva por Peñaloza, EnzoTejada y Francisco Biasutti por Chiquichano, Navarro y Ramos.

Goles: ST: 14: Ramos (HLH), 43: Loboa (FCO).

Árbitro: José Díaz, de Villa Mercedes.

Estadio: Coloso del Barrio Talleres de General Pico, La Pampa.