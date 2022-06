Se celebró el Día Mundial del Gin

A partir de ese año, en todo el mundo, los apasionados del gin dan vida a la variedad de experiencias a las que invita la bebida. “El gin es la bebida del momento”, dice Martín Bergia, creador de Entre Perro y Lobo GIN, uno de los gin Premium nacionales que está pisando fuerte. “La bebida invita a variadas experiencias y es la base de la mejor coctelería hoy en día”, agrega.



El gin es una bebida destilada que parte de la infusión de bayas de enebro y otros ingredientes botánicos como semillas y especias en alcohol extra neutro. La selección de estos botánicos en función al estilo buscado es lo que brinda el carácter a cada GIN.



Sin dudas, el ingrediente necesario es el enebro, pero hay muchos botánicos que se usan para dar sabor y perfumar, e incluso existen muchos tipos de enebro que marcan notas distintivas. El cuidado del proceso de destilación, la calidad y originalidad de los botánicos es lo que hace a Entre Perro y Lobo un GIN.



Entre Perro y Lobo GIN

Es un London Dry que se destila en presencia de todos los ingredientes botánicos en la misma solución hidroalcohólica durante el mismo periodo de tiempo. Ahí radica una de sus mayores notas de calidad. Se trata de 14 botánicos en la versión clásica y 16 en la versión que lleva el nombre capítulo I.

Otra característica de calidad es que luego del paso por alambique no tiene agregados de aromatizantes, colorantes, ni azúcar; tampoco tiene filtrado posterior. El proceso de destilación sigue la tradición inglesa más refinada para lograr un espirituoso de gran calidad con identidad entre La Pampa y Los Andes, donde se destila.



El nombre Entre Perro y Lobo GIN fue tomado de la obra de Olga Orozco, poeta surrealista pampeana del 40’, que expresa la dicotomía que habita al ser humano: la coexistencia “de una cara labrada desde el fondo por los colmillos de la furia a solas, y otra que se disuelve entre la niebla de las grandes manadas”. Nunca sabremos quién vence en nosotros ¿Quién es el amo aquí? Vivimos entre la mansedumbre y la bravura.



Como si se tratará de una obra literaria en constante escritura, Entre Perro y Lobo GIN, presentó su prefacio a principios del 2021 con la versión clásica, y para finales del mismo año lanzó capítulo I. “Hoy se sigue escribiendo”, comenta su creador pensando en las versiones que se vendrán y sobre las que prefiere mantenernos expectantes.



Lo cierto es que ya es un éxito entre los consumidores más exigentes de todo el país, ocupando un lugar destacado en los anaqueles de las mejores vinotecas y las barras de los bares más destacados y exclusivos. Asimismo proyecta su primera exportación a Brasil para finales de año.



En todas sus variantes es expresión del terruño pampeano, aromas y sabores que imprimen la encantadora esencia de la indómita región de la Caldenia, lo agreste de los médanos de Toay, del desierto pampeano y de la Patagonia, mixturados cuidadosamente con botánicos de Europa y Asia. El resultado es una alquimia de perfumes que tras un esmerado proceso small batch, da como producto final un gin sofisticado en el que se combinan armónicamente sobre una base herbal, notas cítricas y picantes con toques dulces. En esta alquimia de perfumes y sabores no sólo los ingredientes del terruño aparecen representados sino también el enebro. De entre todos los enebros disponibles, elegimos el de Bulgaria para tener las notas características del gin pero sin ese sabor resinoso del enebro nacional que es utilizado generalmente.



Ese assemblage único nos habla de Europa, Asia y América del Sur pero sobre todo de la Pampa, como decía Olga Orozco de esos “… médanos andariegos, de cardos errantes, de mendigas con collares de abalorios, de profetas viajeros y casas que desatan sus amarras y se dejan llevar, a la deriva, por el viento alucinado”.



Notas de Cata

En su versión clásica, Entre Perro y Lobo presenta una selección de 14 botánicos y un aroma cítrico un tanto especiado que al abrirse destaca con notas a pimienta y manteca. Tiene una entrada muy suave y delicada, cítrico y herbal con un toque de picante muy sofisticado, redondo, con un final sutilmente dulce y mantecoso que hace como si el alcohol estuviera ausente. Ese final tan armónico y síntesis de la dicotomía se lo da un botánico estrella: la chaucha de caldén árbol más significativo del monte nativo.



En su versión Capítulo I, el gin es obtenido a partir de una selección de 16 botánicos. Sin embargo, en este caso se parte de un aroma a mandarina para descubrir en boca los contrastes que otorgan los herbales y florales aportados por el tomillo, la chinchilla, el romero y la flor de sauco. Con una posterior síntesis que nuevamente tiene como protagonista a la chaucha de caldén. La chinchilla, el botánico estrella de este gin junto a la chaucha de calden, es una hierba medicinal autóctona de América Latina que crece a piedemonte de la caldenia. Al gin le otorga un perfume muy particular y agradable para lograr esos momentos únicos.



En sus dos variedades Entre Perro y Lobo es el mejor anfitrión y acompañante de experiencias únicas para vivir los momentos más felices en los festejos de este GIN Day.



Recetas únicas: cuatro tragos para celebrar el Gin

De la mano de Melanie Arias, embajadora de marca, sugerimos cuatro cocteles para vivir entre la mansedumbre y la bravura, la introspección y la sociabilidad, la barra de un bar o de una casa, en fin, las más variadas y encantadoras experiencias.

White Lady

Coctel que nació nada menos que en los tan añorados locos años 20´. Cómo no imaginarnos una media noche en París con él en la mano. Lo cierto es que su creador Harry MacElhone lo hizo en honor a Zelda Fitzgerald, escritora y bailarina que cautivó la época siendo símbolo de aquellas noches de buena coctelería y jazz.

Ideal como aperitivo no te lo pierdas con Entre Perro y Lobo Capitulo I dónde sus notas a mandarina hacen un matrimonio perfecto con el triple sec.



Ingredientes

50ml de Entre Perro y Lobo GIN Capitulo I.

15ml triple sec

25ml jugo de limón

10ml de almíbar simple

1clara de huevo

Instrucciones

1) Enfriar una copa coctel estilo coupé con bastante hielo en su interior

2) En una coctelera con hielo añadir Entre Perro y Lobo GIN y todos los ingredientes y agitamos enérgicamente durante unos 30 segundos para emulsionar toda la mezcla.

3) Retiramos el hielo y el agua de la copa y agregamos el contenido de la coctelera usando un doble colado.

4) Decoramos con un twist de piel de limón.

French 75

El French 75 es otro de los grandes clásicos con los que te invitamos a celebrar el GIN Day con Entre Perro y Lobo GIN. Nuevamente del bartender Harry MacElhone, allá por esos dorados años de entreguerras. Lo cierto es que parece que esta vez su inspiración fueron los aviadores franceses. Sea cual sea la musa del gran MacElhone, Melanie Arias nos dice que el French 75 es un clásico cóctel para estar de fiesta y tomar con alegría



Ingredientes

30 ml. de Entre Perro y Lobo GIN clásico

60 ml. de espumante seco

15 ml. de jugo de limón

15 ml. de almíbar simple

Instrucciones

1) Agregar en la coctelera bastante hielo Entre Perro y Lobo GIN, el jugo de limón y el almíbar

2) Agitar la coctelera con fuerza la coctelera por no menos de 30 segundos hasta que quede bien mezclado y enfriado.

3) Servir colándolo sobre en una copa de flauta y completar con espumante seco.

4) Decorar con piel de limón.

London Mule

Los hay clásicos y también modernos. Pero hay cocteles modernos tan característicos que en poco tiempo logran convertirse en verdaderos clásicos. Ese es el caso del London Mule. Cóctel refrescante y muy fácil de hacer, variante del Moscow Mule ideal para acompañar cualquier momento.

Ingredientes

- 60 ml de Entre Perro y Lobo Gin Clásico

- 30 ml de almíbar simple

- 20 ml de jugo de limón

- 60 ml de ginger ale

- 1 ramita de menta

Instrucciones

1) En una coctelera, mezclar Entre Perro y Lobo GIN, el almíbar simple, el jugo de limón y la ramita de menta.

2) Agitar durante 30 segundos hasta que esté bien frío.

3) Colar en un vaso alto sobre hielo fresco y agrega la ginger ale

4) Decorar con una rama de menta



Negroni d´Inverno

Una reversión del icónico coctel clásico que Melanie Arias preparó especialmente para nosotros. Si el Conde viviera seguramente sería su fan número uno. Ideal para calentar el cuerpo y el alma en estos fríos, los amantes de la buena coctelería seguramente sonreirán con él sorbo a sorbo.



Ingredientes

-30 ml de EPYL clásico

- 20 ml de Boca esta Boca en este Mundo Vermut Rosso @conestabocavermut

- 30 ml de bitter rojo

- 10 ml de cordial de ciruelas y ajíes

Instrucciones

1) Enfriar una vaso corto estilo old fashioned con bastante hielo en su interior

2) Agregar en un vaso composición bastante hielo, Entre Perro y Lobo GIN, Con esta Boca en este Mundo Vermut Rosso, el bitter rojo y el cordial de ciruelas y ajíes. Revolver enérgicamente durante 30´segundos hasta que quede bien mezclado y enfriado.

3) Retirar el hielo y el agua del vaso old fashioned y agregar el contenido del vaso de composición usando colador oruga.

4) Decorar con un racimo de finas láminas de ciruela