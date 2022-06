Caso Bonarrico: el Frente de Todos denunció al ministro Víctor Ibañez

En conferencia de prensa en la Legislatura, encabezada por el presidente de bloque Germán Gómez, el partido denunció que hasta el momento no hay respuesta alguna por parte del Gobierno Provincial como así tampoco del ministro de Gobierno, Víctor Ibañez con relación al subsidio al ex senador Héctor Bonarrico.

Germán Gómez explicó que "El Ministro participó en todo el proceso administrativo para la celebración de este convenio como así también en el decreto que lo dejó sin efecto, por ende formó parte de este hecho de corrupción donde crearon un falso subsidio, un subsidio mentiroso para beneficiar a un particular", destacó.

El diputado enfatizó que esos recursos económicos les pertenecen a todas y todos los mendocinos. “Ibañez una persona activa en este proceso, él conocía como también el Gobernador, este hecho delictivo, este beneficio que se pretendía dar a una fundación, bajo el aspecto formal de un subsidio. Frente a este hecho hemos tomado la decisión de iniciar el juicio político al funcionario a los efectos de que concurra a la Legislatura a dar explicaciones. Sea juzgado políticamente y sea destituido de su cargo. El proceso se inicia con una denuncia que tenemos firmada por todos los legisladores y legisladoras del Frente de Todos. La semana que viene se va a tratar esta solicitud que estamos realizando. Si se logran las mayorías necesarias, se forma la comisión de Juicio Político. Creemos que es un hecho muy grave que ha puesto en vilo a las instituciones de la provincia de Mendoza. Hay un Gobierno que lo esconde para que no dé explicaciones”, aseguró.

Gómez hizo llegar la preocupación del Frente de Todos por el avance de la investigación en el fuero penal. “Esperemos no estar frente a un fiscal que no quiera investigar la causa y llegar hasta las últimas consecuencias. No han sido interrogados ninguno de los funcionarios públicos que intervinieron en el convenio, como así tampoco a Bonarrico. Vamos a seguir creyendo que la Justicia tiene que investigar este hecho”, expresó.