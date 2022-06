La borravino está intratable, cuarta victoria al hilo

Mendoza cumplió con el cuarto partido, solo un trámite reglamentario para ahora sí pensar en los cuartos de final del Torneo Argentino de Selecciones. Más allá de haber clasificado en el partido del martes, los dirigidos por Gallardo volvieron a mostrar contundencia, otra vez, frente a Cuenca Carbonífera al que vencieron 4 a 0 con goles de Koltes, Civelli, Fernández y Lucas Díaz.

Gustavo Gallardo hizo jugar en esta oportunidad a los 15 jugadores que tiene a su disposición. Volvió a rotar los cuartetos cada cinco minutos como máximo e hizo jugar 12 o 13 minutos a cada uno de los tres arqueros. Eso demuestra la confianza que el entrenador tiene en todos sus dirigidos.

El representante de Fefusa quedó así como el mejor de la etapa clasificatoria y enfrentará ahora a Posadas, que le ganó a Metropolitana y se metió entre los ocho dejando afuera del torneo a Comodoro Rivadavia, uno de los candidatos en la previa.

Será este viernes desde las 21 en el Juan Domingo Ribosqui de Maipú.

Pinta como un partido complicado. Los misioneros tienen a tres jugadores que fueron convocados por Armando Corvalán para la selección argentina en los duelos que se jugaron contra Brasil.

Los cruces de cuartos quedaron confirmados de la siguiente manera.

A- Mendoza (1) vs Posadas (8) 21 h

B- Esquel (2) vs Tucumán (7) 15 horas

C- Corrientes Interior (3) vs Río Gallegos (6) 17 horas

D- Rio Grande (4) vs Metropolitana (5) 19 horas



Semis

Ganador del A vs Ganador del D

Ganador del B vs Ganador del C