Gutierrez le ganó al Tomba en el Gambarte y sigue primero

Liga Mendocina 15ta fecha

Resultados:

CEC 2 (Murcia, Barceló)

San Martín 2 (Ivars 2)

Huracán 2 (Ojeda, Garbuio)

Talleres 3 (Malinar, Rodriguez, Vignolo e/c)

Godoy Cruz 1 (Ontivero)

Gutierrez 2 (Avila, Amaya)

Academia Chacras 2 (González, Carrique)

Independiente Rivadavia 1 (Reveco)

Rodeo del Medio 0

Palmira 1 (Navarro)

Boca 1 (Guzmán)

Gimnasia 2 (Grenón, López)

Guaymallén 1 (Miranda)

Argentino 0

Lavalle 2 (González, Vallecillo)

Deportivo Maipú 0

FADEP 2 (Ramirez, López)

Luján Sport Club 0

Murialdo 0

Algarrobal 0

Libre: Centro Deportivo Rivadavia

Posiciones:

Gutierrez 36, Andes Talleres 33, Rivadavia 29, Fadep 26, Gimnasia 25, Guaymallén y San Martín 24, Rodeo 23, CEC 21, Palmira, Murialdo e Independiente 19, Godoy Cruz 18, Luján y Chacras 17, Huracán 15, Argentino 13, Maipú 12, Lavalle 11, Algarrobal 10, Boca de Bermejo 3.

Próxima fecha:

Algarrobal vs Fadep/ Luján vs Lavalle/ Maipú vs Guaymallén/ Argentino vs Boca/ Gimnasia vs Rodeo/ Palmira vs Chacras/ Independiente vs Godoy Cruz/ Gutierrez vs Huracán/ Andes Talleres vs CEC/ San Martín vs Rivadavia.

1ra B

Banfield 3- U.N.Cuyo 2

AMUF Universitario (esta noche)

Municipal Eva Perón (sábado)

Ferroviario River (sábado)

Beltrán La Gloria (sábado)