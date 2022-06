Gabriel González, el lasherino que fue parte del Dakar

En el inicio del 2022, una de las noticias más importantes del deporte fue la actuación del tupungatino Francisco Moreno en el Rally Dakar, donde obtuvo el segundo lugar en la categoría cuatriciclos, en lo que fue su primera participación.

Y si bien las fotos y los elogios públicos los recibió el joven deportista del Valle de Uco, un lasherino fue protagonista de ese logro. Se trata de Gabriel González, de 42 años, mecánico y quien esta semana visitó al intendente Daniel Orozco.

“Un vecino de mi suegro tiene amistad con el intendente y le contó que yo había estado en el Dakar en el equipo de Francisco Morneo, así que ahí me contactaron para que me conociera y así fue como vine a la municipalidad a encontrarme con Orozco”, contó González, que pese a que ya pasaron varios meses de la experiencia en el Dakar aún mantiene la alegría por ese logro alcanzado.

Sobre cómo llegó a ser el mecánico de Francisco Moreno, contó: “Somos amigos de hace más de diez años, en una relación en la que pasó de ser cliente a amigo. Hizo un gran esfuerzo para ir a correr el Dakar, con la expectativa de participar, terminarlo y adquirir experiencia”.

Pero claro, esos objetivos fueron claramente superados, ya que el tupungatino terminó en el segundo lugar. “Fue algo increíble ir obteniendo buenos resultados y posicionándose en los primeros lugares, lo que hizo que el sueño pasó a ser estar del 1 a 10, con lo cual ya nos vendríamos muy contentos. Y terminamos en el segundo puesto, así que imaginate la felicidad, porque no lo esperábamos”, comentó Gabriel González.

Ahora ya están pensando en la edición 2023 de la competencia más exigente del mundo en el deporte motor, y así lo expresa el lasherino: “Ahora estamos trabajando para ver si podemos volver a correr el año que viene. El sueño es posicionarnos de la misma forma y pelear para estar más arriba. Tenemos el 2 y vamos por el 1”.

Sobre cómo vivió esta experiencia, relató que “convivimos con la presión de que el cuatri no tenga ningún problema y estar pendiente de que no le pase nada, sabiendo que dejar un tornillo flojo te puede dejar afuera del Dakar, por eso hay que estar en el mínimo detalle. Hay una frase que dice ‘en el Dakar se respira y se come Dakar’, y es tal cual, porque el día arranca muy temprano y son las 12 de la noche y todavía estás levantado”

“Todo el equipo cumple una función, así que todos son importantes. Hay que funcionar como equipo, uno que no haga las cosas bien se nota”, agregó el mecánico que siempre vivió en Las Heras y que tiene el taller en su casa materna.

Gabriel Gonzáles hace 20 años que está en el rubro de la mecánica, primero empezó como aprendiz y en el 2006 se puso su propio taller, donde hoy tiene una mural que representa mucho para él. “Es Fabián Mandarino, un amigo y referente de los cuatri en Mendoza que falleció hace un tiempo”, cuenta con algo de emoción por el recuerdo.

Un día, Francisco Moreno le preguntó: “¿Te le animás al Dakar?”. Gabriel respondió, sin pensarlo: “Obvio”. Así fue que juntos vivieron la hermosa experiencia que los dejó en el segundo lugar del podio. Y ahora piensan en el 2023, porque si de algo saben es de desafíos y sortear obstáculos.



Fotos: Prensa Municipalidad de Las Heras



