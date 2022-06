En Softbol Argentina fue campeón del Sudamericano femenino

Luego de vencer en la final a Brasil por 8-5 Argentina consigue el título sudamericano luego de 37 años de espera. Para acceder a la final, las chicas superaron a Curazao, por 3-1 en la segunda semifinal del torneo.



La final del certamen se definió en el último episodio. Argentina había tomado la delantera en tres ocasiones, con sencillos remolcadores de Cielo Bonetti (en el segundo inning para poner el juego 1-0); Aldana Gómez (para el 2-1 en el tercer inning), Dolores Fernandez (3-2 en el cuarto) y Candela Escalante (4-2 en el quinto); pero Brasil logró empatar el juego en cada una de ellas.



Sin embargo, en el séptimo inning Argentina hilvanó una ofensiva de cuatro carreras para tomar la ventaja definitiva que significó el título sudamericano para nuestro equipo.



Con el juego igualado a cuatro carreras por lado, Juliana Capdevila trajo la carrera de la ventaja con un sencillo al jardín derecho, y Bonetti impulsó una más con otro sencillo al mismo sector del terreno. Emily Burgos, quien fue nombrada Jugadora Más Valiosa del Torneo, produjo las últimas dos carreras de Argentina en el certamen con un sencillo por el centro del terreno para poner el juego 8-4.



La pitcher ganadora de la final fue Mariana Gorosito, quien relevó a Carina Amarilla en el sexto inning y permitió una carrera brasileña en el cierre del séptimo, para el 8-5 final.



En las premiaciones individuales, Burgos fue nombrada Jugadora Más Valiosa del certamen, mientras que Gorosito fue la Mejor Lanzadora del Torneo. Además, Gorosito (pitcher) y Aldana Gómez (segunda base) integraron el equipo ideal del campeonato.



El último título sudamericano para Argentina había sido en 1985, curiosamente también jugando de local en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en las instalaciones del CENARD.



➡️ Selección Argentina Mayor: Victoria Arricau, Carina Amarilla, Mariana Gorosito, Daniela González Fanjul, Candela Escalante, Ana Sofía Bollea, Aldana Gómez, Juliana Martínez, Dolores Fernández Melo, Mercedes Grimolizzi, María Cielo Bonetti, Emily Burgos, Juliana Capdevila, Agustina Bonetti, Sofía Braun y Mariana Andrian. Cuerpo Técnico: Fernando Petric (Head Coach), Gonzalo Zapata (Manager) Roberto Bahler y Duilio Scialacomo (Jefe de Equipo).



Posiciones finales.



1° Argentina

2° Brasil

3° Curazoa

4° Perú

5° Guatemala

6° Argentina U21



🔵 A continuación, los partidos:



> Round Robin, fecha 1: Argentina 5 vs. Guatemala 4.

> Round Robin, fecha 2: Argentina 6 vs. Perú 0.

> Round Robin, fecha 3: Argentina 5 vs. Curazao 3.

> Round Robin, fecha 4: Argentina 3 vs. Argentina Sub21 2.

> Round Robin, fecha 5: Argentina 1 vs. Brasil 7.

> Playoffs: Argentina 2 vs. Brasil 6.

> Playoffs: Argentina 3 vs. Curazao 1

> Final: Argentina 8 vs. Brasil 5.



El próximo compromiso del seleccionado argentino será el Campeonato Panamericano de la especialidad, a disputarse en el mes de noviembre en Guatemala. Este torneo es clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y la Copa Mundial 2024.



Foto: 📷 Softbol_Sudamericano_Argentina