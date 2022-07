La Lepra y el Albo no se sacaron ventajas en el Parque

Independiente Rivadavia y All Boys empataron 1 a 1, lo ganaban los de Floresta en el primer tiempo y en segundo igualó la Lepra que sigue en zona de Reducido.

Primera Nacional, Independiente 1- All Boys 1

Es cierto que Independiente Rivadavia necesita el triunfo ante su gente para pasar el mal trago de haber perdido el clásico ante Gimnasia la fecha pasada y que All Boys buscaba los tres puntos para alcanzar a San Martin de Tucumán como escolta del lider y pareciera inalcanzable Belgrano. Buscaron el triunfo, uno mejor que el otro, en el primer tiempo la visita, el Azul (esta tarde-noche completamente de rojo) en el complemento, pero no se sacaron ventajas y el empate fue el fiel reflejo de lo que sucedió en la cancha, no habia hecho uno más que el otro para llevarse la victoria, y visto de la otra manera tambien, tampoco retirarse perdidoso.

Seguro que el camarín tras el partido debe haber habido tranquilidad en cuanto a lo sucedido, tanto Independiente Rivadavia como All Boys estan en la zona de clasificación, por ahora es lo importante al haberse jugado ya las tres cuartas partes del extenso campeonato.

En la próxima fecha la Lepra mendocina visitará a Güemes en Santiago del Estero, partido que ha sido programado para el lunes 18 de julio a las 18 con televisación de TyC Sports.

Síntesis:

Independiente Rivadavia: 1

Jorge De Olivera; Jorge Scolari, Valentín Perales, Juan Pablo Freytes y Emiliano Endrizzi; Pablo Palacio, Sebastián Navarro, Gustavo Turraca y Lucas Ambrogio; Matías Quiroga y Eladio Ramos. DT: Gabriel Gómez./ Cambios: ST: Gonzalo Torres por Ramos, Hernán Ruben y Francisco Galván por Palacio y Navarro.

All Boys: 1

Andrés Desábato; Tomás Oneto, Leandro Martínez Montagnoli, Ignacio Vázquez y Marcos Sánchez; Hugo Soria, Matías Muñoz, Nicolás Barrientos y Fernando Brandán; Agustín Morales, Octavio Bianchi./ Cambios: ST:Francisco Gatti por Morales, Facundo González por Brandán, Martín Comachi por Bianchi.

Goles: PT: 7: Barrientos (AB). / ST: 7: Scolari (IR).

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Bautista Gargantini.

Fotos Prensa Independiente Rivadavia