Ganó el Tomba y está en octavos de la Copa Argentina

Godoy Cruz le ganó por 3-1 a Lanús y consiguió el pase a los octavos de final de la Copa Argentina. El Expreso lo perdía, pero los cambios del ST dieron resultado y logró dar vuelta la historia por los goles de Allende, Rodríguez y Ojeda.

En los primeros minutos, el Tomba se paró bien en la cancha, presionando la salida rival y no dejando jugar cómodamente al Granate. El Bodeguero, pese a intentar llegar al arco con toques, no pudo complicar al rival. Sobre la mitad de los primeros 45′, el equipo rival se encontró con el gol luego de un remate fallido de Orozco. Después del gol, el Expreso respondió con varias situaciones rematando al arco y generando peligro, pero no pudo empatar el partido.

Los intentos fallidos por hacerse con algún tanto en el primer tiempo, se convirtieron en goles en el segundo. El Bodeguero dominó de principio a final en el complemento y logró quedarse con la victoria. Los cambios realizados por la dupla Orsi-Gómez dieron sus frutos y los goleadores llegaron desde el banco. Allende, con un tremendo zapatazo, Salomón Rodríguez, para darlo vuelta, y Ojeda, para cerrar el triunfo, saltaron a la cancha y convirtieron un gol cada uno para darle la clasificación al Expreso a octavos, instancia en la que se enfrentará a Belgrano de Córdoba.

Sintesis:

Lanús: 1

Lautaro Morales ; Brian Aguirre, Matías Pérez, Diego Braghieri y Julián Aude; Raul Loaiza, Maximiliano González, Samuel Careaga y Mateo Sanabria. José Sand y Franco Orozco. DT: Rodrigo Acosta./ Cambios: Facundo Pérez y Alexis Segovia por Careaga y Sanabria, Luciano Boggio por González, Juan Krilanovich por Orozco.

Godoy Cruz: 3

Juan Espinola; Elías López, Gianluca Ferrari, Guillermo Ortiz y Nahuel Brunet; Nelson Acevedo, Bruno Leyes, Matías Ramírez y Valentín Burgoa; Cristian Chávez y Tomás Badaloni . DT: Favio Orsi y Sergio Gómez./ Cambios: Elías Pereyra por Brunet, Ezequiel Bullaude y Tadeo Allende por Leyes y Chávez, Salomón Rodríguez y Martín Ojeda por Badaloni y Ramírez.

Goles: PT: 23: Orozco (L)/ ST: 24: Allende (GC); 43: Salomón Rodríguez (GC); 48: Ojeda (GC).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Julio César Villagra (Belgrano de Córdoba).

16avos de final Copa Argentina

Los goles del partido

https://www.youtube.com/watch?v=RZX_KXjrjDI

Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba