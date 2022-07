Juventud Unida se quedó con el clásico puntano

Torneo Federal A

Asi le fue a los cuyanos en la 19na fecha

Estudiantes 0- Juventud Unida 1

Desamparados 0- Peñarol 0

Cipolletti 1- Huracán Las Heras

Tabla de posiciones

Olimpo 40, Villa Mitre 31, Estudiantes 29, Sansinena y Sol de Mayo 26, Juventud Unida 25, Argentino 24, Ferro Carril Oeste (por diferencia de gol), Camioneros, Ciudad Bolívar y Cipolletti 22, Huracán Las Heras y Peñarol 20, Independiente de Chivilcoy 19, Liniers 18, en zona de descenso directo Circulo Deportivo 17, Desamparados 16.

Próxima fecha

Ferro Carril Oeste de General Pico vs Estudiantes de San Luis/ Juventud Unida Universitario vs Olimpo de Bahía Blanca/ Sportivo Peñarol vs Camioneros/ Huracán Las Heras vs Sportivo Desamparados.

(la fecha íntegra se jugará el miercoles próximo)

Leemos en "Diario de la República"

Juventud Unida Universitario derrotó por 1 a 0 al Club Sportivo Estudiantes en el superclásico puntano en el partido disputado esta tarde de sábado en "El Coliseo", por la decimonovena fecha del Torneo Federal A de fútbol.

El equipo de Héctor Arzubialde intentó igualar el partido durante la segunda parte, pero no logró llegar con claridad al arco contrario.

El gol fue convertido de cabeza por Gabriel Ojeda, en el último minuto del primer tiempo, en el que ambos equipos mostraron pocas llegadas, pero el “Juve” aprovechó para desnivelar el marcador.

El gol de Ojeda determinó así la victoria del “Auriazul” en este superclásico que fue uno de los más esperados por los puntanos.

Foto: Nicolás Varvara (Diario de la República, San Luis).