Goles en el Federal A en el Dia del Amigo

Torneo Federal A - La zona de los cuyanos

Resultados de la 20ma fecha

Ferro Carril Oeste de General Pico 2- Estudiantes de San Luis 0

Juventud Unida Universitario 3- Olimpo de Bahía Blanca 1

Sportivo Peñarol de San Juan 3- Camioneros 1

Huracán Las Heras 0- Sportivo Desamparados 0

Posiciones:

Olimpo 40, Villa Mitre 34, Estudiantes de San Luis 29, Juventud Unida 28, Sansinena y Sol de Mayo 26, Ferro de General Pico y Cipolletti 25 (hasta acá los clasificados), Argentino de Monte Maiz 24, Peñarol 23, Camioneros y Ciudad Bolivar 22, Huracán Las Heras 21, Circulo Deportivo 20, Independiente de Chivilcoy 19 y en zona de descenso directo Liniers 18 y Desamparados 17.

La próxima fecha

Independiente de Chivilcoy vs Juventud Unida Universitario de San Luis/ Estudiantes de San Luis vs Peñarol de San Juan/ Camioneros vs Huracán Las Heras/ Sportivo Desamparados vs Sansinena.

Juventud Unida derrotó en su estadio 3 a 1 al puntero del campeonato, con goles de Figueroa, Vera y Gobetto. El Diario de la República de San Luis comentaba el partido en su portal diciendo: "Inspirado por la fenomenal victoria conseguida hace tres días, Juventud Unida Universitario tuvo la actuación más destacada en lo que va del campeonato y le propinó una paliza futbolística en su casa al puntero Olimpo.

Lo derrotó 3 a 1 con goles de Walter Figueroa a los 13' del primer tiempo, Jesús Vera a los 14' y Juan Gobetto a los 17' del complemento, mientras que Luis Vila descontó (43' de la primera etapa) transitoriamente para el equipo bahiense.

Fue un partido completo de Juventud de principio a fin. Así, los dirigidos por Alexis Mateo no tuvieron fisuras y con la victoria de este miércoles acumularon nueve puntos en los últimos tres partidos, encaminándose así en una segunda ronda ideal al no tener derrotas ni empates.

La gran figura de la cancha fue Vera, no solo por el gol anotado, sino también que fue clave en la asistencia para lograr el tercer tanto en un "Bajo" vestido de fiesta, pese a la poca asistencia de público por tratarse de un día laboral.

Fuente: Diario de la República, fotos de Héctor Portela