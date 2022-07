El Globito empató ante Camioneros de visitante

Pudo ser del Globito lasherino, una atajada impresionante de Acosta tras la definición de Leiva en la parte inicial y el palo derecho evitando que Sabatini festeja el tanto, cuando definía de izquierda y "a colocar", aunque tambien pudo perderlo sobre el final y con un tiro libre ejecutado por Musarella pudo ganarlo en el final del juego, pero Acordino la desvió al córner. Reparto de puntos en General Rodriguez, donde tal vez lo mas importante es continuar fuera de la zona de descenso.

Federal A - fecha

La Zona de los cuyanos- Resultados

Sportivo Desamparados 1- Sansinena 1

Camioneros 0- Huracán Las Heras 0

Estudiantes de San Luis 4- Peñarol 1

Independiente de Chivilcoy 0- Juventud Unida 0

Tabla de posiciones:

Olimpo 43, Villa Mitre 34, Estudiantes 32, Juventud Unida y Sol de Mayo 29, Sansinena y Argentino 27, Cipolletti 26 (hasta acá clasificados), Ferro de General Pico 25, Camioneros, Ciudad Bolívar y Peñarol 23, Huracán Las Heras 22, Independiente 21, Circulo Deportivo 20, zona de descenso: Liniers 19, Sportivo Desamparados 18.

Próxima fecha:

Ciudad Bolívar vs Desamparados/ Huracán Las Heras vs Estudiantes de San Luis/ Peñarol vs Olimpo/ Juventud Unida vs Sol de Mayo/

Sintesis:

Camioneros: 0

Daniel Acosta; Juan Ferreira, Iván Centurión, Federico Sánchez y Jonathan Medina; Braian Musarella, Alan Olinick, Gabriel Méndez y Facundo Moyano; Patricio Moyano y Gonzalo Vivanco. DT: Pablo Garabello./ Cambios: Axel Musarella x Gabriel Méndez, Braian Chávez x Gonzalo Vivanco , Rodrigo Monserrat x Facundo Moyano, Matías González x Patricio Moyano.

Huracán Las Heras: 0

Ignacio Acordino, Gabriel Vallés, Matías Contreras, Julián Moyano, Mauro Visaguirre, Oscar Chiquichano, Fabricio Ojeda, Tomás Silva, Gianfranco Leiva; Ignacio Sabatini y Javier Peñaloza. DT: Alejandro Abaurre./ Cambios: Enzo Ponce x Sabatini, Mauro Lucero x Ramírez

Árbitro: Juan Nebbietti

Estadio: Hugo Moyano

Agradecimiento Fotográfico: Prensa club Camioneros