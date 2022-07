Constanzo ganó el Santo Patrono Santiago

La jornada comenzó a las 10.30 y contó con un total de 9 carreras. La Copa del Clásico Patrono Santiago Copa Canal 9 fue para Constanzo, proveniente de San Juan.

Al respecto, la presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Ida López, dijo que los responsables del tradicional evento se sintieron “muy contentos porque ha sido una gran fiesta de la familia del turf y de la familia mendocina en general. Hemos tenido más de 30 mil personas en el Hipódromo de Mendoza y es el primer gran clásico post pandemia en el que volvió toda la familia a disfrutar de un clásico del turf del país”.

Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades con la presencia de Food Truck y propuestas de entretenimiento para niños.

El Programa de Juego Responsable del Instituto Provincial de Juegos y Casinos estuvo presente con entrega de folletería informativa y bolsas ecológicas.

A su vez, la Municipalidad de Godoy Cruz realizó un operativo de vacunación y se encontró presente el Programa de Ablación e implantes del INCAIMEN.

Cabe destacar que lo recaudado en la playa de estacionamiento será destinado a la Cooperadora del Hospital Scaravelli de Tunuyán. Ida López destacó que la recaudación ha sido récord y agregó que “Estamos muy contentos de poder hacer esta función social desde el departamento de responsabilidad social del Instituto”.

Resultados de las Carreras

1ra. Carrera – 1.000 metros – 10:30 hs. Premio “Municipalidad de la Ciudad de Mendoza” Categoría interior. Ganadora: Yaguflor Letha.

2da.Carrera –1.200 metros – 11:10 hs. Premio: “Municipalidad de Santa Rosa” Categoría interior. Ganador: Barón Sureño.

3ra.Carrera – 1.200 metros – 11:50 hs. Premio: “Municipalidad San Martín” Categoría interior. Ganador : Petals

4ta.Carrera – 1.400 metros – 12:30 hs. Premio "Copa UTTA-OSPAT” Categoria interior. Ganador: Up And Down

5ta.Carrera – 1.400 metros – 13:00 hs. Premio "Clásico Independencia - Copa Municipalidad de Godoy Cruz”-“ Categoría Interior. Ganador: Stpehen South

6ta.Carrera – 1.100 metros – 13:50 hs. Premio "Clásico Gobierno de Mendoza" Categoría interior. GAnador Urban Legend.

7ma.Carrera – 1.600 metros – 14:40 hs. Premio "Clásico Municipalidad de Junin", Categoría Inteiror. Ganador: Forasteiro

8va.Carrera – 325 metros – 15:30 hs. Premoi "Clásico Municipalidad de La Paz". Extraoficial Ganador Easing And Glory.

9na.Carrera – 2.200 metros – 17:00 hs. Premio "Clásico Santo Patrono Santiago" 2022, Copa Canal 9 Televida.Categoría interior. Ganador:Constanzo

Crédito Prensa Gobierno de Mendoza