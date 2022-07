Podio para Banco Mendoza en el Infantil de Softbol

El equipo de Banco Mendoza quedó en el 3ª lugar en el más importante torneo nacional en la categoría infantil con la participación total de 18 equipos, en su edición XXV denominada "BRUNO MOTRONI"



Cuenta la historia bancaria que en el año 1993 llegando a Paraná, en un Bedford 66` (odisea a parte), el equipo juvenil consiguió el 3ª puesto nacional, ese equipo formado por jugadores como el Seba, el Capo, el Pipi, el Chino, Rossi, Lazaro, Matias, entre otros bajo la dirección técnica de Niki Grimaldi llegaron al 3ª lugar nacional.



Hoy después de 29 años en este equipo Infantil bancario, hay 5 hijos de aquellos jugadores, como otros hijos de jugadores del softbol provincial, logrando este gran posicionamiento a nivel nacional, el mismo que sus progenitores, pero un par de categorías antes como se dice siempre, superaron al maestro, lo que demuestran integrar una gran familia softbolera y bancaria.



El camino para ganar el 3º puesto nacional fue de siete partidos en total, en ronda clasificatoria o Round Robin, ganaron todos sus partidos, frente a CATSA por 8-5, a PARQUE por 9-3, a MAYU por 15-8. a CEF por 16-6 y a CAE BLANCO por 8-5, En los playoffs le ganaron a ALL BOYS por 12-8 y pierden en semifinales ante DON BOSCO por 4-5, en un gran partido ajustadamente.

El Roster de Jugadores fue el siguiente: Agustín Alcalde, Amparo Rojas, Bautista Silva, Candelaria Guevara, Delfina García, Emilia Siri, Enzo Pilot, Fidel Blanco Antelo, Franco Neglia, Ignacio Perera, Joaquín Rodríguez , Lucía Germano, Nicolás Reyes, Tomás Capozzuco y Valentín García

Cuerpo Técnico: Sebastián García Burgos, Diego Capozzuco y Pablo Alcalde.



TABLA DE POSICIONES1 Oro Verde (Paraná)

2 Don Bosco (Paraná)

3 BANCO MENDOZA

4 Bahia Softbol

5 Talleres (Paraná)

6 Mayu La pampa

7 Parque Villaguay

8 All Boy La pampa

9 Patronato (Paraná)

10 CAE Blanco (Paraná)

11 Colonia Avellaneda

12 CAE Amarillo(Paraná)

13 José C Paz Bs. As.

14 CPEF (Paraná)

15 San Juan La Plata.

16 CATSA (Paraná)

17 Mercedes Bs. As.

18 Junín Bs. As.