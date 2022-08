Llega el momento de Franco Meschini a nivel nacional

Después de hacer una escuela formativa muy destacada en el karting mendocino, donde incluso logró varios títulos, llegó el momento de incursionar a nivel nacional para Franco Meschini.

El promisorio kartista mendocino desembarcará en la Rotax Max Challenge Grand National, cuya próxima fecha del campeonato de Invierno se disputará en el kartódromo de Sunchales (Santa Fe). Y para llegar en las mejores condiciones, Franquito estuvo probando en los últimos días en el circuito de Zárate. Lo hizo bajo del equipo Darder Racing, estructura que será la encargada de atender su unidad en cada competencia.

La prueba en el circuito bonaerense fue por demás auspiciosa, ya que tras girar más de 80 vueltas logró tiempos muy competitivos. El equipo Darder Racing quedó muy conforme con la prueba y con la rápida adaptación de Franco al medio mecánico y la categoría.

“Estoy muy satisfecho con la prueba realizada. Tuve una muy rápida adaptación al kart y eso me permitió estar en tiempos de referencia. Por supuesto qué hay que seguir trabajando, pero me entusiasma mucho mi próximo debut en el karting argentino. Quiero agradecerle por esta oportunidad a mi familia y toda la gente que me apoya, sobre todo al Gobierno de Mendoza”, comentó Franquito.

Vale destacar que Franco a la vez sigue peleando el campeonato Mendocino, tras haberse apoderado del Apertura 2022, atendido por el Gualerzi Power Kart.