Bernardo Cambareri ganó la Vuelta a Pamplona junior

Bernardo Cambareri es una de las grandes apariciones del ciclismo puntano y argentino. La rompió en los Juegos Binacionales 2021, ganó la Vuelta del Porvenir junior 2022 y fue protagonista en los Juegos Suramericanos de la Juventud en mayo. Sus condiciones, los resultados y su seriedad a la hora de la preparación, llamaron la atención del Ecotisa Mecanizados de Zaragoza y lo sumaron a sus filas.

Tras cumplir con buenas actuaciones en distintas Vueltas del calendario español (consiguió quedarse con una carrera en el Campeonato de Aragón), este viernes llegó la hora del premio mayor: ganó la Vuelta a Pamplona junior.

“Berni” llegó a la última etapa con la expectativa de tener un buen final y arrebatarle la corona al entonces líder Daniel Artero. A 10 kilómetros de la llegada, el puntano se metió entre los cuatro primeros. Cruzó la línea de meta segundo y tuvo que esperar a ver la clasificación con sus propios ojos para creerse que era el ganador final.

Cambareri expresó que, tras estar bien posicionado en la clasificación de las tres primeras etapas (ayer partió sexto a siete segundos), vivió la etapa “guardando”, para ver si al final podía lograr el triunfo de etapa o incluso la General. Sus cálculos resultaron perfectos.

“Tuvimos dos primeras etapas muy buenas. Nos metimos en la general entre los primeros. La última etapa era a todo o nada. En los últimos 10 kilómetros me escapé y me llevé la General”, indicó el ciclista de la Selección de San Luis.

Sobre sus sensaciones, dijo: “Estoy muy feliz. Todavía no me lo creo. Este triunfo me da expectativas buenas para el Mundial”. El Mundial de Pista junior se disputará en Tel Aviv, Israel, durante fines de agosto.