Brindarán charla sobre motivación para las personas mayores

La Dirección de Atención Adultos Mayores del Gobierno de Mendoza realizará la quinta charla virtual del ciclo anual “Hablemos de motivación en las personas mayores”, este jueves, a las 19.30. Se trasmitirá a través del canal de YouTube del área y estará enfocada en herramientas y tips que permitan a un adulto mayor a motivarse y realizar actividades que le gusten.

La charla está a cargo de Cecilia Ortiz y los participantes podrán hacer consultas que serán respondidas en el momento. La inscripción es gratuita a través del siguiente enlace: https://forms.gle/o9cLY5TqTrw3Hb2j7

“Siempre que hablamos de personas mayores, lo hacemos desde las limitaciones y, dentro de estas, la falta de enganche o entusiasmo para realizar una actividad es la que más frecuentemente se menciona. Partimos del preconcepto de que la persona no está motivada o que ya no tiene ganas de hacer”, dijo Ortiz, y agregó: “Hay que cambiar y resignificar, entendiendo que, si hay ganas, hay que comprender que la motivación debe ser intrínseca, partir desde la misma persona, de sus gustos e intereses y no desde una actividad impuesta”.

Además, Ortiz sostuvo que “si se intenta de alguna manera imponer una motivación gestionando u ofreciendo temas o actividades que a nosotros nos parezcan interesantes pero a las personas mayores no, esa motivación es extrínseca y a la larga no se puede mantener”.

La charla

El primer punto importante es escuchar a la persona mayor, sus deseos. Los familiares toman poco tiempo en escuchar qué le está pasando, qué quiere. Suponen, porque creen que es buena la actividad que se propone. A partir de escuchar activamente se puede ayudar a encauzar el deseo desde ese deseo interno y desde esa motivación.

Desde la familia se tiende a pensar que la persona mayor debe estar activa realizando tareas que ellos estipulen o en muchos casos que no requieran que la persona salga del domicilio, que es algo que pospandemia aplica en muchos casos.

El cerebro tiene la plasticidad neuronal hasta el último segundo de vida, puede aprender. Este es otro mito, el que dice que las personas mayores no pueden aprender. Hay que tener en cuenta que eso es mentira, hay que facilitar el acceso y todos debemos desbloquear estructuras mentales para permitir a las personas desarrollar sus actividades respondiendo siempre al deseo de ellas.

Tips para motivar a una persona mayor:

• Escuchar de forma activa a la persona sobre cuáles son sus deseos y compartir tiempo.

• Ayudar a definir los intereses.

• Vehiculizar ese deseo o interés, buscar opciones.

• Alentarla a no abandonar y a ser constante.