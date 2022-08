Cae delincuente de la banda "Los Cannabis" del barrio Santa Teresita

En la mañana de este jueves, personal policial de Lucha contra el Narcotráfico, en conjunto con AFIP-Aduana realizaron varios operativos en cuatro viviendas ubicadas en el Barrio Santa Teresita de Las Heras, logrando la detención de un “puntero” y referente barrial de la Banda “Los Cannabis”, secuestrando una importante cantidad de droga que se encontraba lista para ser distribuida para su comercialización en tres puntos de venta de la zona.

Las tareas de inteligencia realizadas por PCN concluyeron en allanamientos y llegaron en momentos previos a que la droga, que había sido fraccionada recientemente, terminara en puntos de narcomenudeo, es decir, venta minorista en otros tres domicilios ubicados en el interior del Barrio Santa Teresita de Las Heras.

Las tareas no fueron fáciles debido a la hostilidad que presenta la barriada, ya que cuenta con “satélites” que tienen por objeto alertar la presencia de personas extrañas o de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones, pero se logró secuestrar la totalidad preparada y bajo la custodia de un importante “puntero” de la Banda Los Cannabis, la cual en los últimos años ha tomado una importante notoriedad debido a los hechos de sangre producido con una banda antagónica de la zona. La mayoría de los integrantes de esta banda se encuentran detenidos por delitos de homicidio.



El detenido fue identificado como Javier C. de 30 años de edad, a quien se le secuestraron 380 envoltorios de marihuana, 300 envoltorios “ravioles” y dos (02) ladrillos de marihuana compactada. El bajo perfil y el modus operandi del investigado complicó las tareas en la investigación, ya que permanecía casi “invisible” entre los integrantes de la banda, aunque no era menor su participación en la distribución de drogas en la zona.

Para llevar a cabo dichos allanamientos se contó con la colaboración del Personal de Infantería y del Grupo Especial de Seguridad (G.E.S.) quienes brindaron la contención necesaria en el vecindario mientras que los efectivos actuantes desarrollaban las medidas.

Las medidas judiciales fueron libradas por el Juzgado Federal N° 1, Secretaría Penal C. MENDOZA, a cargo del Juez Walter Bento y Secretaria Penal “C” de la Dra. Mariela Andia, quienes con este resultado se ordenó la detención e incomunicación del sospechoso.