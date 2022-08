A la Lepra se le escapó sobre el final en el Gargantini

Dos triunfos seguidos que se hacían 3, toda la Catedral festejaba hasta que llegó el baldazo de agua fría con el empate celeste.

Quedan 6 partidos para que termine el campeonato y por el momento Independiente Rivadavia está en zona de clasificación para disputar el ascenso, su proximo compromiso será de visitante ante el Deportivo Morón el próximo domingo en el inusual horario de las 13.30.

Así quedó la tabla: Belgrano 64 (si mantiene la diferencia será campeón y logrará el primer ascenso), los clasificados hasta ahora para pelear por el segundo ascenso: San Martin de Tucumán 55, Instituto de Córdoba 53, Gimnasia y Esgrima de Mendoza 51, All Boys 50, Estudiantes de Rio Cuarto 48, Chaco For Ever, Estudiantes de Buenos Aires y Almagro 47, Independiente Rivadavia 46, Defensores de Belgrano y San Martin de San Juan 45, Deportivo Madryn 42 (superando por diferencia de goles a Deportivo Riestra). Si el torneo terminase ahora descienden Sacachispas y Santamarina.

Sintesis:

Independiente Rivadavia: 1

Jorge De Olivera; Jorge Scolari, Valentín Perales, Mauro Maidana y Juan Pablo Freytes; Pablo Palacio, Gustavo Turraca, Sebastián Navarro y Diego Tonetto; Lucas Ambrogio y Matías Quiroga. DT: Gabriel Gómez./ Cambios: Enzo Martínez x Navarro, Marcos Sosa por Palacio, Enzo Suraci x Freytes, Ruben Galván x Tonetto, Agustín Verdugo por Ambrogio.

Temperley: 1

Matías Castro; Mauricio Rosales, Ezequiel Navarro, Gastón Bojanich; Facundo Castet; Tobías Reinhart, Agustín Toledo Gamarra, Lucas Bandunciel; Agustín Paz, Luis López y Facundo Callejo. DT: José María Bianco./ Cambios: Franco Toloza y Agustín Allione por Paz y Toledo Gamarra, Guillermo Mackay x Castet y Brian Gomez x Callejo.

Goles: PT: 23: Ambrogio (IR)./ ST: 42: López (T).

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: Bautista Gargantini

Fotos Prensa Independiente Rivadavia.