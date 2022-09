Se juega la final del Apertura de Sòftbol

Éste domingo en el diamante Provincial qué dispone la Federación Mendocina ubicado en la Villa Deportiva Mendoza, los equipos de Maipú Softbol, UNCuyo, Capital Mendoza y Banco Mendoza buscarán quedarse con título de campeón.



Disputados un total de veintiocho partidos de la Ronda Clasificatoria o Round Robin, Maipú Softbol llega a ésta instancia invicto con un registro de 8-0 partidos ganados, el Club UNCuyo 7-1 con una derrota ante Maipú, los de Capital con un registro de 6PG-2PP y Banco Mendoza totaliza su participación con 5PG-3PP



Los horarios de las semifinales serán los siguientes:



ESTADIO PROVINCIAL 11/9



10:00 hs. MAIPÚ vs BANCO MENDOZA

12:00 hs. UNCUYO vs CAPITAL

14:00 hs. FINAL APERTURA



CATEGORÍA CADETES



"CAPITAL SOFTBOL CAMPEÓN"



La final de cadetes entre Banco Mendoza y Capital Mendoza fue digno de un gran partido, con dientes apretados, cargado de emociones.

Banco esperaba a su rival ya en al final, la semifinal entre Luján y Capital, quedó para los capitalinos que por una carrera venció a Luján Softbol por 11-10 carreras.



En la final los bancarios y capitalinos no se tomaban ventaja, concluidos los cuatro primeros periodos, acumularon 15 carreras por equipo.



En el quinto periodo final, Capital abre el mismo al ataque, consiguiendo una carrera en el bate de Aguirre, además coloca un corredor más, Muñoz (Cap.) en tercera base, pero los bancarios, consigue dos ponches producto de los grandes lanzadores que posee y un out en primera base, para cerrar el bateo de Capital.

Ahora le toca cerrar el quinto periodo al ataque o al bate a los bancarios y Capital defender su carrera a favor.



Los chicos de Capital rápidamente logran dos out, con fly de segunda base y asistencia a la 1° base, pero todavía falta un out para el campeonato, el out más pesado si se quiere.



La lanzadora Anea otorga dos base por bola, ahora dos corredores bancarios hay en bases, el empate y la victoria bancaria acechaban. Pero el tercer out cayó en un strike out, para liberar toda presión y dar rienda suelta al campeonato obtenido por Capital, en una victoria final por 16-15 carreras.