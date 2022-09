La Lepra y una goleada para seguir creyendo

Independiente Rivadavia se ubica en el 7mo lugar de la tabla tras la goleada 3 a 0 ante los patagónicos y a 4 fechas del final está consiguiendo el objetivo de la Clasificación al Reducido. Esta noche en el Gargantini ganó con total autoridad 3 a 0 merced a las conquistas de Luna, Ambrogio y Coronel.

En la próxima fecha, la Lepra mendocina enfrentará a Estudiantes en Río Cuarto el próximo domingo a las 16.

La fecha se cerró con un partido de campanillas en Tucumán donde San Martín venció al líder Belgrano por uno a cero.

Con 12 puntos en juego así están las cosas: Belgrano 67 hasta acá el campeón, San Martin de Tucumán e Instituto 59, por diferencia de gol los tucumanos esperarían en semifinales y los cordobeses en cuartos de final, clasifican al Reducido por el momento: Gimnasia y Esgrima de Mendoza 57, All Boys 54, Chaco For Ever 51, Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano, Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Rio Cuarto y Almagro 50, San Martin de San Juan 48 y Deportivo Riestra 46.

Descienden de categoría por el momento Sacachispas y Santamarina.

La próxima fecha para los cuyanos:

Domingo 16.30: Gimnasia y Esgrima- Rafaela, Estudiantes de Rio Cuarto - Independiente Rivadavia y San Martín de San Juan-Atlanta, a las 19.00 Almagro- Deportivo Maipú

Sintesis:

Independiente Rivadavia: 3

Jorge De Olivera; Jorge Scolari, Valentín Perales, Mauro Maidana y Emiliano Endrizzi; Pablo Palacio, Gustavo Turraca, Diego Tonetto y Fernando Luna; Lucas Ambroggio y Matías Quiroga. DT: Gabriel Gómez./ Cambios: Franco Coronel por Quiroga, Sebastián Navarro y Enzo Martínez por Luna y Ambrogio, Jorge Zules y Eladio Ramos por Tonetto y Palacio .

Deportivo Madryn; 0

Yair Bonnín; Mauro Peinipil, Cristian González, Mauricio Mansilla y Alan Moreno; Federico Recalde, Gonzalo Cozzoni, Julio Zuñiga, Andrés Lioi y Leonardo Necul; Lucas González. DT: Ricardo Pancaldo./ Cambios: Estanislao Jara, José Michelena y Rodrigo Castillo por Recalde, Zúñiga y Cristian González, Leonardo Marinucci por Lioi, Jonathan Palacio por Necul.

Goles: PT: 29: Luna (IR)./ ST: 6: Ambrogio (IR) y 45: Coronel (IR).

Árbitro: Carlos Córdoba.

Estadio: Bautista Gargantini