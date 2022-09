U. N. Cuyo campeón del Apertura de Sóftbol

Las semifinales que no fueron sorpresa y una gran final, que estaba para cualquiera, definiéndose en el último periodo.

En primer lugar se jugó la semi 1 entre Maipú Softbol y Banco Mendoza, los naranjas maipucinos liquidaron el partido por 6-0 carreras en el quinto periodo, pasando a la final en forma invicta.

La semi 2 fue entre Duendes y Capitalinos, donde la UNCuyo pasó sin sobresaltos, ganando por 14-8 carreras también en el quinto periodo.



La FINAL del Apertura.



Progresión de carreras y periodos.



Maipú . . 1-1-0-0-2-0-0 = 4

UNCuyo 1-0-0-1-2-0-1 = 5



Los universitarios fueron los campeones, de una gran final, que estaba para cualquiera de los dos, el equipo de Luzuriaga se presentó en su primer ataque con Home Run de Pablo Dávila (HR), de igual manera que lo hizo en el partido de semifinal, pero los verdes empataron con carrera de Haüsler (H3), en el segundo periodo Maipú saca ventaja con carrera de Zimmermann (H1), 2-1 pasan al frente, él período tres pasa sin carreras, en el cuarto período la UNCuyo empata 2-2 con carrera de Haüsler (H3) nuevamente, el quinto período fue de mucha acción, Maipú consigue dos carreras más de Salazar (H1) y Amaya (H3), la UNCuyo no lo dejó escapar empatando con carrera de Hudson (H1) y Acosta (H3), el sexto período se jugó muy cerrado sin carreras y llegó el séptimo período definitivo, el gran equipo de Maipú no pudo generar carreras en su posición al bate, le tocaba cerrar a los universitarios el ataque, una vez más Acosta (H1), llega hasta la tercera base, Maipú consigue dos out, pero el corredor Acosta aprovecha un lanzamiento descontrolado por parte de Maipú y se robo la base de Home para la quinta carrera, qué le da el campeonato a la UNCuyo por 5-4 carreras.

PLANTEL UNCUYO CAMPEÓN:



Acosta Sergio, Rocha Alfredo, Bregant Nicolas, Bregant Tomas, Troncoso Jorge, Hudson Leonardo, Sfreddo Jeronimo, Alaniz Gustavo, Hausler Gaston, Celi German, Piwicki Jasio, Alaniz Javier, Gasparo Agustin, Campanario Leonardo, Lopez Leonardo, Calderon Fernando, Leyes Alejandro, Valle Gonzalo, Filomia Eduardo.



COACH: Sfreddo Roberto.

HEAD COACH: Escobar Miguel.